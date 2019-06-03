剑桥英语大会在京召开

由剑桥大学英语考评部举办的首届剑桥英语大会日前在北京召开。

据介绍，2019剑桥英语大会旨在为英语教育领域的政策制定者、学者、专家、学习者和教师打造国际交流平台。

大会期间，业界专家学者等共同探讨英语在教、学、测评以及其社会影响力方面所共筑的英语生态系统，内容包括从基础教育到高等教育再到职业发展的英语教育理论和具体实践等。此外，大会还探讨了英语教育领域的最新技术及创新应用。

据悉，剑桥大学英语考评部作为剑桥大学的非教学类部门，是剑桥大学考评院的一部分。 （薛 梓）

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