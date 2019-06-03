14位留法学子获国家优秀自费留学生奖学金

据国际在线报道：日前，2018年度国家优秀自费留学生奖学金颁奖仪式在中国驻法国使馆举行。中国驻法大使翟隽、商务公参高元元及获奖学生、导师、评审专家等70多人出席。

翟隽大使首先向获得2018年度国家优秀自费生奖学金的14位留法学子表示热烈祝贺，对学生导师和评审专家表示衷心感谢。他在致辞中指出，2019年是“五四运动”100周年、留法勤工俭学运动百年，这两个重大历史事件，赋予了留法学子特殊的意义。留法先辈们为中华之振兴拼搏奋进，他们的爱国情怀和奋斗精神让国人永远铭记。在他们的激励下，一代又一代中国留学生来到法国，了解世界，学习知识，增长才干。很多人学成归国后，成为院士、教授、工程师、艺术家，成为国家现代化建设的骨干和生力军。

翟隽大使鼓励获奖学生以获奖为新起点，珍惜来之不易的学习机会，继续勇攀学术高峰。同时，多和法国及其他国家的同学、老师、朋友交流，培养世界眼光和国际交往能力，为增进中法人民的相互了解和友谊贡献一份力量。

来自斯特拉斯堡大学的黄昶博和来自巴黎高等社会科学研究院的邓德麟代表获奖学生在发言中感谢祖国对留学人员的亲切关怀和大力支持，他们表示将带着国家给予的力量，不忘初心、牢记使命，学成归国后投身于祖国建设。

据悉，国家优秀自费留学生奖学金设立于2003年，旨在鼓励和帮助品学兼优的中国自费留学人员刻苦学习，报效祖国。2018年度，这一奖学金在全球共有500位获奖者，其中法国14人获得奖学金。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)