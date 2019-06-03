留学申请要展示自己 实践活动不能浅尝辄止 

SAT即美国学术能力评估考试，也被称为“美国高考”，是美国大学录取学生重要的参考标准之一。对于中国申请者来说，是否也将受到该新政影响？美国大学理事会在回应媒体时称，该数据不适用于国际学生。

提升综合素质很重要

“我也看到了相关报道，虽然此举对中国学生究竟有何影响还不得而知，但也引起拟申请出国读书的中国学子的讨论。其实，现在不少中国学子都开始意识到标化成绩不是唯一，在为留学申请做准备时，也会从多方面努力。”正在北京读高二的王玲（化名）说，“我自己也会找机会参加一些项目，显示自己的学术能力。因为申请时推荐信很关键，我会在准备过程中，不断提升自己的专业能力，以找到合适的推荐人。”

相关业内专家表示，要想申请到心仪的大学，除了标化成绩，也需在参与活动和个人成长层面进行挖掘，学生的独特性和综合素质是国外大学比较看重的。以申请美国大学为例，除了提交成绩单、推荐信、个人简历之外，还要提交文书材料。学生需在个人陈述等“主观题”中充分展示自己。这对于学术成果不多的高中生来说，艺术特长、实践经历等就成了不可或缺的加分项。

“申请美国大学，有体育特长的学生较占优势，尤其是参与过在国内比较小众的体育项目的学生，会较受青睐。”杨舒涵现就读于美国犹他大学，在她看来，除了拥有特长之外，丰富的课外活动也是学生的加分项，“我的特长不突出，所以我就突出了我的志愿者工作经历。而且，我也确实是从很小时就开始参加一些志愿者活动，有很多感触和收获。”

李梦玮在申请英国谢菲尔德大学时，突出了自己参加的校内校外活动，“我在寒暑假参加过一些社会实践活动。”她告诉笔者，“根据我自己的体会，英国院校在录取国际学生时，除了看标化的考试成绩，课外实践的占比也不小。我申请的是传播类专业，申请材料中，我提到自己在香港浸会大学短期研读过并有不少收获。这些经历也是在展示学生的素质以及是否符合学校的期待。”

王紫涵目前在澳大利亚莫纳什大学就读，她认为，学生的标化成绩固然重要，但丰富的实践活动无疑是加分项。“我在国内读大二时，曾去青海调研过，这段经历还是有帮助的，入学后老师还问过我相关情况。”

实践活动并非越多越好

新东方日前在京发布的《2109中国留学白皮书》显示，在澳大利亚等国，本科和低龄阶段有八成左右的学生提前一年半开始进行留学规划，研究生阶段多数申请者倾向提前两至3年进行规划。

相关留学专家表示，这些留学规划中，不仅包括提升标化成绩，也包括提升综合素质。

李梦玮说，自己在大二决定要出国读研之后，就有计划地参加一些实践活动，“因为我知道国外大学较看重实践活动，所以选择出国留学之后，每逢假期就会寻找一些实习机会。”

但接受笔者采访的中国学子表示，实践活动并非越多越好。在他们看来，如果这些活动之间既没有关联，也都是浅尝辄止，那参加再多的活动也不会是锦上添花。

杨舒涵认为，多参加实践活动并不代表盲目跟风。“参与活动并非数量越多越好，主要是看这些能为你带来什么样的提升。”她说，“如果每一项活动参与深度都不够，实践价值就会大打折扣，也不会体现学生的特点。”

相关留学专家提醒，在准备申请材料时不能故意夸张，刻意塑造“人设”。不然即使进了心仪的学校，没有展现出应有的能力，也会弄巧成拙。

许晓雨目前就读于悉尼大学，对上述观点颇为赞同。她表示，悉尼大学相关申请表也有一些关于学生特长和实践的问题，“照实回答就好，千万不要为了凸显自己而夸大其词，不然录取之后发现本人和描述不符，后果可能会很严重”。（刘紫雯）

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)