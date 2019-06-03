告诉世界中国抗击非典贡献巨大（我和我的祖国(15)·庆祝新中国成立70周年）

2003年5月18日，我参加在美国西雅图召开的全美胸科年会。

一楼阅报栏《新闻世界》周刊上赫然的大标题：“非典是中国毁灭世界的武器”，猛然震惊了我，而旁边还有一本《泰晤士》杂志，封面上是鲜红的五星红旗，红旗的背景是人的肺脏，上面居然写着“非典民族”，文章满篇都是歪曲，令人不忍卒读。

我知道，从2003年3月至4月，一些西方媒体，包括《华盛顿邮报》《纽约时报》、CNN、英国BBC广播电台，有很多关于中国非典的歪曲报道甚至不实指责。

眼前所见，触目惊心！想不到当时美国和西方有的报刊为了政治宣传的需要，将中国丑化到如此程度，煽动全球反华。

从受邀参会算起，一共20天，工作繁忙使我疲惫不堪，再加上长途飞行，已经累得体力不支。但是，用事实驳倒这些谣言的决心让我一下勇气十足，信心百倍。

会场上，有来自世界各个国家和地区的胸科医学专家。我发言的主题是：“非典在中国”。本来我就想把中国抗击非典的真实情况介绍给国际。在看到那样的宣传内容之后，难以抑制的愤慨，更是让我觉得，我必须讲清楚事实真相，以赢得世界对中国的尊重和理解！

会务组对整个会议安排的发言顺序和内容，早在一年前就定下来了，为了插进此次全世界关注的发言，他们在中午抽出了一个时间，给我安排了一个大的会议室来进行。

开讲之后，很快就座无虚席，通道上坐满了人，会议室外面也挤满了人。工作人员把电视天线从会议室所在的四楼拉到二楼，更多人能听得真切了。

我的发言，获得了到会的美国及很多国家的专家的高度赞许。美国疾控中心的一位官员，随即邀请我，召开一场关于非典的记者招待会。在招待会上，美国记者提问，我的态度和轻松幽默的表达，拉近了和记者们的距离，他们对我这个从所谓“疫区”来的中国人，有了亲切感，对我和我的祖国开始刮目相看！

随后，德新社、美联社等对我进行了专访并刊登出来。

那次参加会议的有80多个中国留学生，是从美国各个州来的。会议结束后他们都没有走，一直陪着我聊到很晚。他们很自豪，中国对非典的防控做出了巨大贡献，得到了世界的认可和尊重！祖国真是了不起！

我强烈地意识到，多向一个国家和地区说明中国抗击非典的真实情况，就会多纠正一分不良影响，就能给国家多赢得一份荣誉，所以当年我连续奔赴澳大利亚、丹麦、美国、日本、新加坡、马来西亚、荷兰、瑞士、瑞典等十几个国家，还有中国的香港和澳门地区，尽己所能，向世界阐明中国抗击非典的真相与贡献。

如今80多岁的我，和我们的祖国一起经历了无数的风雨坎坷。我始终非常喜欢那首歌曲，它就像我的心声——

我和我的祖国，一刻也不能分割……（作者：钟南山）

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)