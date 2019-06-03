美方应收起不切实际的幻想（望海楼）

中国政府6月2日发布了《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，这是继去年《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中方再次以白皮书的形式就中美经贸话题发声。此次白皮书8000多字的篇幅，聚焦主题，实事求是，以理服人，不仅系统介绍了中美经贸磋商的基本情况，阐明磋商每次挫折的责任全部在美方，也再次强调中方始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场，向外界传递了坚决捍卫国家和人民利益的决心与态度。

中美经贸磋商牵动世界目光。作为世界的前两大经济体，中美经贸关系不仅事关两国人民根本利益，也事关世界繁荣与稳定。对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。然而，在磋商过程中，美国政府得寸进尺，采取霸凌主义态度和极限施压手段，坚持不合理的高要价，坚持不取消经贸摩擦以来加征的全部关税，坚持在协议中写入涉及中国主权事务的强制性要求，多次出尔反尔、不讲诚信，导致磋商再三经历波折。令人大跌眼镜的是，美方竟然颠倒黑白，企图把磋商受阻的脏水，泼在中方身上。美国一些政客，在多个场合给中方贴上“倒退”“背弃”等标签。然而，公道自在人心，事实胜于雄辩。白皮书详细列举了美方三次出尔反尔的事实，将铁的真相昭示于天下，也再次向世人证明：美国政府指责中国在磋商中“开倒车”完全是无稽之谈。

“你输我赢”的零和博弈思维，在经济全球化的大背景下没有出路。美国对中国采取的贸易限制措施不利于中国，也不利于美国，更不利于全球。先看双边经贸合作，美国的关税措施已导致中国对美出口额连续5个月下滑，今年前4个月同比下降9.7%；中美经贸摩擦带来的不确定性使两国企业对开展投资合作持观望态度，中国对美投资持续下滑，美国对华投资增速也明显降低。再看美国国内市场，加征关税措施不仅没有推动美国经济增长，反而提高美国企业生产成本，抬升美国国内物价，影响美国经济增长和民生。美国全国零售商联合会研究显示，仅对中国家具征收25%关税一项，就使美国消费者每年多付出46亿美元的额外支出。

美方贸易霸凌行径，也在给全球带来负能量。美国采取的一系列贸易保护措施，违反世界贸易组织规则，损害多边贸易体制，严重干扰全球产业链和供应链。当前，全球经济尚未完全走出国际金融危机的阴影，美国政府升级经贸摩擦、提高关税水平的行为可能导致全球经贸秩序紊乱，把全球经济拖入“衰退陷阱”的泥潭。国际货币基金组织4月发布的《世界经济展望》报告，将2019年全球经济增长预期从2018年预计的3.6%下调至3.3%，并表示经贸摩擦可能会进一步抑制全球经济增长，继续削弱本已疲弱的投资。

极限施压唬不住人，保护主义更解决不了问题。展望未来，中方态度明确：中美应秉持相互尊重、平等互利的精神，本着善意和诚信，通过磋商解决问题，缩小分歧，扩大共同利益，共同维护全球经济稳定和发展。磋商需要双方相互理解和共同努力，有了相互尊重、平等互利、相向而行、诚信为本的良好环境，才能让磋商向着成功更进一步。需要强调的是，任何国家都有自己的原则，对于重大原则问题，中国决不退让。对此，美方应收起不切实际的幻想，保持必要的清醒，在尊重对方发展道路和基本制度的基础上推动磋商、解决分歧。

任何挑战都挡不住中国前进的步伐。正如白皮书所说，面对各种风险和挑战，中国有信心迎难而上，化危为机，开拓一片新天地。无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情。通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道，一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。在此，也再次奉劝美方，合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好的未来。希望美国同中国相向而行，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。（王 珂）

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)