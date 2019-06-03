中国民航发展令世界关注（专家解读）

图为中国飞行试验研究院C919试飞团队一名机务人员引导牵引车推动C919客机倒入机库。

新华社记者 邵 瑞摄

据美国有线电视新闻网近日报道，中国进入喷气机时代的步伐非常之快，国家对航空的需求也将继续以指数级增长。目前，中国约有235个机场，官方估计，到2035年，中国将需要约450个机场。分析人士预测，届时中国的民航旅客吞吐量将占到全世界的1/4。

美国《华盛顿邮报》网站报道称，乌克兰航空工业企业马达西奇公司总裁表示，正在与中国企业推进航空发动机研制工作。乌克兰工商业协会会长吉纳迪利·切兹科夫称，预计到2020年，中国会成为乌克兰最大的单一贸易对象国。2018年，乌克兰与中国的贸易额达到98亿美元，双边贸易额在过去两年时间里增长了51%。

新加坡《联合早报》网站报道称，中国预计将在2022年超越美国成为全球最大的民航市场，而中国商飞研制的C919的生产也正在加紧进行。

当地时间5月20日，中国和欧盟在比利时布鲁塞尔共同签署《中华人民共和国政府和欧洲联盟民用航空安全协定》和《中华人民共和国政府和欧洲联盟关于航班若干方面的协定》。上述协定的签署是落实第二十一次中欧领导人会晤联合声明的具体举措，是中国和欧盟首次在民航领域签署协定，是双方民航领域合作的重要里程碑。

国际合作是大势所趋。中国和欧盟合作逐步加强，表明中国飞机不仅要“造出来”，更要“走出去”。

2017年5月5日，中国首款国际主流水准的国产大型客机C919在上海浦东国际机场首飞。作为中国制造的第一架大型客机，C919对中国航空市场产生巨大影响。中国商飞期望在未来20年内卖出2000架C919。在中国，C919或将与空客和波音长期共存，共同发展。通过深化与欧盟的合作，中国将进一步打开国际航空市场，掌握航空发展的主动权。

中国稳步迈向全方位民航强国，主要依靠国内快速增长的需求驱动。2018年，中国机场旅客吞吐量达12.64亿人次，全国有37个机场的年旅客吞吐量超过1000万人次。面对旅客快速增长的出行需求，中国平均每年启用8个新机场，一些设施也在扩建和升级之中。在国内，高铁运输缓解了航空运输的一定压力，但是在跨洋、跨洲的出行选择上，还是以航空为主。

当下，中国民航在安全飞行层面得到认可。随着航线数量逐渐增多，中国民航在一定程度上满足了普通民众基本的出行需求，使他们对民航未来的发展抱有充足的信心。最近一段时间以来，外国航空公司飞机失事事件频频发生。航空事故本身是小概率事件。但一旦发生事故，基本上就是机毁人亡，严重的后果会导致人们对航空产生畏惧。相比之下，中国民航在航空安全方面的做法可圈可点。

此外，在空中交通管理领域，中国民航也取得了不俗成绩。2018年，北京首都国际机场年旅客吞吐量突破1亿人次，成为中国第一个年旅客吞吐量过亿人次的机场；也是继美国亚特兰大机场后，全球第二个年旅客吞吐量过亿人次的机场。空中航线虽然繁忙但十分有序，这是中国民航取得的又一成就。从另一个角度来看，航空公司在飞行员、空乘、管理人员等培养方面，发展战略和发展规划更加理性。

未来，中国民航将进一步向中小城市延伸。目前，国内的省会级城市均设有机场，但是对于占大多数的县级城市来说，还没有完全具备航空发展的条件。在今后的战略部署中，中国需要将三线、四线城市作为民航发展的重点，修建更多、更小规模的机场。当然，这些机场的兴建会对民航服务的安全性、舒适性、空中交通管理等方面提出更高要求。面对此种情况，中国民航需要合理引导中国航空事业发展。

（作者为清华大学航天航空学院特别研究员肖志祥 刘 月 陶紫东采访整理）

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