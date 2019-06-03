|
5月18日，第二届“21世纪海上丝绸之路”博览会在福建开幕。图为斯里兰卡客商展示该国商品。
“一带一路”对世界经济贡献巨大（见上图）
英国经济与商业研究中心发布的一份报告预测，到2040年中国庞大的“一带一路”倡议可能每年都将给全球经济增添7.1万亿美元之多，相当于预期全球GDP的4.2%，全世界大约56个国家将会看到本国经济每年增加100多亿美元。
该中心还预测，尽管美国没有参与“一带一路”倡议，但从绝对值来讲，美国将是继中国之后最大的潜在受益者。“一带一路”倡议将给美国GDP带来1.4%的增长。
——据英国国际公共金融网站5月28日报道
中医纳入全球主流医疗范围
日前，世界卫生大会正式批准医学纲要的最新版本，第一次将有关传统医学的详细内容纳入世卫组织全球医学纲要——《国际疾病分类第11次修订本》。该文件对数千种疾病和医疗诊断进行分类。
传统中医药发源于中国，如今已经在包括日本和韩国在内的亚洲广泛使用。世卫组织用了十多年时间，将数千年的传统医学知识浓缩成一个清晰的分类系统。世卫组织发言人表示，传统医疗诊断被纳入全球医学纲要，将传统医学与全球规范和标准制定连接起来。
——据美国有线电视新闻网5月26日报道
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】