5月18日，第二届“21世纪海上丝绸之路”博览会在福建开幕。图为斯里兰卡客商展示该国商品。

新华社记者 林善传摄

“一带一路”对世界经济贡献巨大（见上图）

英国经济与商业研究中心发布的一份报告预测，到2040年中国庞大的“一带一路”倡议可能每年都将给全球经济增添7.1万亿美元之多，相当于预期全球GDP的4.2%，全世界大约56个国家将会看到本国经济每年增加100多亿美元。

该中心还预测，尽管美国没有参与“一带一路”倡议，但从绝对值来讲，美国将是继中国之后最大的潜在受益者。“一带一路”倡议将给美国GDP带来1.4%的增长。

——据英国国际公共金融网站5月28日报道

中医纳入全球主流医疗范围

日前，世界卫生大会正式批准医学纲要的最新版本，第一次将有关传统医学的详细内容纳入世卫组织全球医学纲要——《国际疾病分类第11次修订本》。该文件对数千种疾病和医疗诊断进行分类。

传统中医药发源于中国，如今已经在包括日本和韩国在内的亚洲广泛使用。世卫组织用了十多年时间，将数千年的传统医学知识浓缩成一个清晰的分类系统。世卫组织发言人表示，传统医疗诊断被纳入全球医学纲要，将传统医学与全球规范和标准制定连接起来。

——据美国有线电视新闻网5月26日报道

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