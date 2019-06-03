阻止中国发展，对美国和世界都是灾难（国际论道）

美国全国零售商联合会、消费技术协会、服装鞋袜业联合会、大豆协会等多家行业协会日前发表声明，反对美国政府5月13日公布拟对价值约3000亿美元的中国输美商品加征关税清单，并敦促美中经贸谈判尽快回到正常轨道。图为美国全国零售商联合会办公地点。

新华社记者 刘 杰 摄

美国挑起并升级对华经贸摩擦，引起国际社会的极大关注。美国的动机是什么？谁将最终承受贸易战的苦果？美国该如何做出明智的选择？来，一起听听美国和西方媒体的声音。

“中国不是我们经济问题的根源，企业的贪婪才是”

英国《独立报》网站：美国正迫使其它国家分担结构性储蓄赤字负担。

该网站5月29日刊登题为《美中贸易战将如何结束？》的文章。文章指出，根据美国国务院政策规划事务主任基伦斯金纳的说法，“美国第一”理论依赖于四个支柱：国家主权，互惠，负担分担和区域伙伴关系。但她不承认的是，美国正在迫使世界其它国家分担其难以为继的结构性储蓄赤字负担。美国的财政赤字和经常账户赤字一直在持续增长。如果这两项赤字以每年超过GDP3%的速度增长，美国对世界其它地区的净债务（目前占GDP的40%）将在不到24年内翻一番。美国政府坚持认为唯一需要担心的是与中国的双边贸易逆差。但即使消除中美双边赤字，美国储蓄和投资的不平衡只会将其外部赤字——像气球中的水受到挤压一样——流向其他盈余经济体，如欧盟、日本和韩国，它们正是汽车关税威胁的对象。

美国有线电视新闻网：中国正在做任何国家在面对贫穷和落后时应该做的事情。

该网站5月26日刊登美国哥伦比亚大学可持续发展中心的教授兼主任杰弗里·萨克斯的文章。该文以《中国不是我们经济问题的根源，企业的贪婪才是》为题，直指美国的经济下滑源于自身企业问题，而不是特朗普所描述的中国。文章指出，中国不是敌人。这是一个试图通过教育、国际贸易、基础设施投资和改进技术提高生活水平的国家。简而言之，它正在做任何国家在面对贫穷和远远落后于更强大国家的历史现实时应该做的事情。然而，特朗普政府现在的目标是阻止中国的发展，这可能对美国和整个世界都是灾难性的。

该文还指出，中国正在成为美国不平等加剧的替罪羊。真正的战争不是与中国，而是与美国自己的大公司，其中许多公司在赚大钱的同时却无法给自己的工人支付像样的工资。美国的商业领袖和巨富们推动减税、增加垄断权力和离岸外包——一切为了获得更大利润的事情——同时拒绝任何让美国社会更加公平的政策。

金融时事通讯刊物《每日结算》网站：美国政府完全专注于自身贸易逆差，并不关心全球供应链或生产成本的最小化。

该网站近日刊登《货币战争》一书作者詹姆斯·里卡兹针对贸易战的评论。评论认为，从美国发起贸易战的动机分析，美国政府完全专注于自身的贸易逆差，并不关心全球供应链或生产成本的最小化。在美国政府看来，推动美国增长的一个方法就是减少贸易赤字。这使得当前美国的贸易政策成为了一个简单的数字游戏，而不是一个复杂的多边拼图宫殿。

美国“石英”新闻网：美国白宫民族主义贸易政策正改变美国采购进口的地点，而非在国内增加产量。

该网站5月29日的报道指出，美国政府将贸易逆差定义为贸易战的关键指标，尽管经济学家们说贸易平衡本身并不是一个有用的指标。贸易战使得美国与中国的贸易额略有下降，但统计数据显示，其它发展中经济体对美国的出口正在快速增长。换句话说，白宫的民族主义贸易政策正在改变美国采购进口的地点，而非在国内增加产量。整体贸易逆差并没有消失，官方数据显示，2018年美国货物贸易逆差达到创纪录的8913亿美元。原因很简单：希望在国外进口廉价商品的美国企业只是转向不同的市场。这表明，白宫全球贸易政策的零和策略正在改变世界，但不一定对美国有利。

美国《福布斯》杂志网站：由于竞争减少和价格上涨，美国人都在为加税埋单。

该网站5月27日发表畅销书作家、谈判顾问杰克·纳什的文章。该文章认为，关税伎俩会使人产生一种视觉错觉——创造了就业机会。但事实上，由于竞争减少和价格上涨，其他人都在为此埋单。今年1月，美国政府提高了洗衣机关税，创造了大约1800个就业岗位。然而，这也导致洗衣机和烘干机的价格上涨超过15亿美元。高关税将在2020年对美国经济增长造成0.5个百分点的冲击，并造成约30万个就业岗位流失。最好的交易是双赢的交易。但如果身处零和博弈中，就无法达成双赢的解决方案。

“比起政府的支票，我们更想要贸易协议”

雅虎财经网：如果贸易紧张局势进一步升级，美国消费者将需要负担更高的消费品价格。

该网站5月30日报道，20多家美国公司的高管明确表示，他们将提高消费品价格，以保护其利润率并保持竞争力。花旗银行估计，25%的关税将使通货膨胀率增加3倍以上。花旗银行经济学家萨塞尔·罗哈斯表示，一些公司准备将更高的成本转嫁给消费者。如果贸易紧张局势进一步升级，美国消费者将受到更大的影响，需要负担更高的消费品价格。

美国《纽约时报》：美国农民越来越担心自己未来的财务状况。

该报关注到贸易战对美国农业和农民的直接影响。该报5月23日的报道指出，中国对美国大豆和牛肉等产品采取反制措施以及最近取消一笔大额猪肉订单，对爱荷华州、俄亥俄州和威斯康星州等“摇摆州”造成冲击。白宫官员越来越担心，总统可能会在2020年大选前失去农民这一重要选民群体的支持。“农民们越来越担心自己未来的财务状况。”美国普渡大学商业农业中心主任詹姆斯·米特姆指出。普渡大学和芝加哥商品交易所集团公司的一项商业调查显示，由于担心两国紧张关系加剧，美国4月份市场情绪大幅波动：只有28%的受访农民认为，与中国的大豆争端将在7月1日前得到解决，明显低于3月份的45%；74%的受访者表示，现在不是进行大规模农业投资的“好时机”。

哥伦比亚广播公司：美国农民并不想要这项福利，和玩具商一样，只想要开放自由的市场。

该媒体指出，尽管许多农民对救助表示感谢，但更多农民对政府的贸易政策感到不满。“比起政府的支票，我们更想要贸易协议。”美国北达科他州农民工会主席马克·沃特恩说，“但是现在，政府正在让我们的需求渐渐落空。我们无法控制。”美国玩具公司Basic Fun首席执行官杰伊·福尔曼指出，“农民并不想要这项福利，我敢肯定，他们和我们一样，只想要开放自由的市场。”

《福布斯》杂志网站：一旦中国与新的能源供应商签订长期合同，美国将很难打破这种合作。

该网站5月28日的文章关注能源领域。文章指出，现在约5%的美国经济与对华贸易有关，美国与中国增加能源贸易的潜力一直是巨大的。由于中国的能源结构正在从煤炭转向天然气，预计2017年至2023年中国的天然气需求将增长60%。一旦中国与新的能源供应商签订长期合同，美国将很难打破这种合作。此外，一些其他的国内交易也面临风险：一条从阿拉斯加北坡到安克雷奇附近、投资额达430亿美元的天然气管道，该项目由一家中国国家银行提供资金；中国国家能源投资集团与西弗吉尼亚州签署的约840亿美元、关于天然气资源开发的协议等。

英国《独立报》：美国可能很快就会发现自己陷入痛苦的衰退。也许到那时，它就可以准备休战了。

5月29日的文章指出，对于市值超过20万亿美元的标普前25家企业来说，略低于1/3的营收来自中国大陆和台湾，这意味着对中国进口产品征收关税将损害它们的利润。依赖于向中国销售芯片、零部件和软件业务（占总营收的20%-65%）的科技巨头将面临特别高的成本，美国鞋类进口商亦是如此。由于贸易战造成的混乱，美国可能很快就会发现自己陷入痛苦的衰退。也许到那时，它就可以准备休战了。

“与中国合作，我们将收获更多，而不是鲁莽和不公平的挑衅”

西班牙《国家报》网站：西方国家从不曾像现在这样在选边站的问题上犹疑不决。

该网站5月26日刊登题为《冷战、帝国主义和铁幕》的文章称，在以往的各个历史时期，其他西方国家从不曾像现在这样在选边站的问题上犹疑不决。今天，它们已经更加分化，这体现在许多欧洲国家对中国5G技术以及“一带一路”基础设施网络带来的巨额投资的欢迎姿态中，这令美国感到不安。

美国《华尔街日报》：关税并没有使盟友更顺从美国的要求，反而起到了反作用。

该报近日刊文称，在中国问题上，美国领导着一个不情愿的同盟，这个同盟充满矛盾、愠怒和怨恨。德国正在推进一条通往俄罗斯的天然气管道，而意大利的执政联盟不仅欢迎华为，也欢迎中国的“一带一路”倡议。关税并没有使盟友更顺从美国的要求，反而起到了反作用。

美国有线电视新闻网：由于中国的低成本商品，美国消费者享受到了更高的生活水平。

5月26日的文章指出，与中国的贸易为美国提供了低成本的消费品和越来越高质量的产品。它还导致直接与中国竞争的制造业等行业的就业岗位减少。贸易就是这样运作的。指责中国在这方面不公平是错误的——许多美国公司已经从中国的制造业或出口产品中获益。由于中国的低成本商品，美国消费者享受到了更高的生活水平。中美两国应继续谈判，制定完善的双边和多边贸易规则，而不是以单方面威胁和夸大其词的指责挑起贸易战。同中国打贸易战不会解决我们的经济问题。相反，我们需要本土的解决方案：负担得起的医疗保健、更好的学校、现代化的基础设施、更高的最低工资和对企业贪婪的打击。在这一过程中，我们也将认识到，通过与中国的合作，我们将收获更多，而不是鲁莽和不公平的挑衅。（本报记者 李嘉宝）

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