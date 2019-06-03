长城汽车将在俄驶下生产线

图为俄籍员工在长城汽车图拉工厂工作。

6月5日，中国汽车企业海外首个全工艺整车制造厂——长城汽车俄罗斯图拉工厂将迎来正式下线的第一辆汽车。在中俄建交70周年之际，在中国国家主席习近平访俄之际，这个中俄非能源领域的最大项目交出了第一份答卷。

“我看好长城。这也是我们共同的愿望。”俄罗斯图拉州政府发展集团招商引资负责人谢尔盖·阿尔杰蔑夫日前接受了本报记者采访。

最近，谢尔盖很忙，为沟通方便而特意安装的微信总是信息不断。微信的另一头是长城汽车股份有限公司副总裁、俄罗斯哈弗汽车制造有限公司总经理张军学。“我们现在基本形成了7/24的工作状态。有时候夜里12点我们还在开会沟通。谢尔盖很敬业。”张军学笑言。

把他们如此紧密联系在一起的是长城汽车俄罗斯图拉工厂。该工厂位于俄罗斯图拉州乌兹洛瓦亚工业园内，总投资约5亿美元。

“最近我们正忙着沟通在克里姆林宫的布展以及圣彼得堡经济论坛上的签约事宜。”张军学说。

“长城汽车俄罗斯图拉工厂从零开始，到如今竣工投产，发展还在继续，我们的合作也在加深。”谢尔盖说，“在圣彼得堡经济论坛，我们会签署新的合作协议，这将成为新的起点。”

2012年12月，长城汽车决定在俄罗斯发展业务，开始为俄罗斯工厂选址。2014年5月亚信峰会期间，在中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京见证下，《长城汽车图拉州投资项目实施合作协议》签订。

张军学说，“中俄两国关系处于历史最好时期，这给了哈弗向俄罗斯投资的信心。‘一带一路’倡议的实施为中国企业在俄开拓市场提供了便利。而且，哈弗汽车在俄罗斯有一定的市场基础。”据俄罗斯汽车行业分析机构5月发布的调查显示，目前哈弗汽车已与吉利、奇瑞等一起成为了俄市场最受欢迎的中国汽车品牌。

根据规划，这里生产的汽车将不仅在俄罗斯销售，还会在白俄罗斯、中亚等国家和地区销售。公司还将加大投资，以此为基地进军东欧市场。

作为涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大生产工艺的整车制造厂，长城汽车俄罗斯图拉工厂对拉动当地经济发展，增加当地就业，促进中俄民心相通都将起到积极作用。目前，工厂已经招聘800多名俄籍员工，其中90%来自图拉州本地，最终招聘员工数会达到3000人。

“长城汽车是全州最优质的企业，也是中俄制造业的最大合作项目。图拉州希望借助该项目吸引更多来自中国的投资者，我们也在积极帮助长城寻找更多的当地零部件供应商。”谢尔盖说，“而且，长城把俄籍员工送到中国培训，之后他们再回来培训其他人，这有助于提高图拉州的整体技术水平。”

因为长城汽车，对于图拉州而言，中国变得更加亲切了。图拉州积极开展同中国地方和企业的互利合作。“图拉州同宁夏回族自治区签署协议，决定在畜牧、化工、医药等领域开展合作。而且，因为长城汽车来自河北，我们也打算加强与河北的经贸与人文交流。”谢尔盖说。（本报记者 张 红 文/图）

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