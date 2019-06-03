 中国科协所属十学会： IEEE“审稿门”事件是对科学家个人和机构的严重歧视

新华社北京6月2日电 （记者张泉、屈婷）电气与电子工程师学会（IEEE）日前对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制。中国科协所属十学会2日发表声明称，这一“审稿门”事件，是对科学家个人和机构的严重歧视，是学术交流发展中的严重倒退，已成为国际学术界科技界的一场危机。

声明指出，科研人员参与期刊审稿是履行同行评议责任的基本权利，没有国籍、种族或机构之分。对科学家从事正常学术交流横加限制，是对学术独立、科学精神和科学共同体价值观的亵渎，是对正常学术交流秩序和科技发展的粗暴践踏。对学术交流政治化的危险做法应高度警惕，并对其给国际学术交流蒙上的阴影深表忧虑。

声明强调，科学无国界。IEEE作为具有国际影响力的非政治性、非营利组织，其内部少数人将学术交流与政治捆绑的举动，完全背离其长期秉持的“可信赖、无偏见”的核心价值。对学术交流政治化的逆流坚决反对，对挑战自由平等学术交流准则的企图坚决反对，对破坏公平公正学术环境的行径坚决反对。

声明呼吁，世界各国科学家、科技组织和学术共同体关注此次学术界的重大危机，共同捍卫学术交流的国际准则，确保科学研究无政治化，共同采取有效行动，避免事件滑向危害科技健康发展和人类文明进步的深渊。

声明指出，解铃还须系铃人，敦促IEEE清醒认识事件对全球科学共同体所造成的危害，以实质举措消除事件的恶劣影响，让学术交流回归正常轨道，以实际行动取信于全体会员和全球科技界。

此次发表声明的十个学会包括中国电子学会、中国通信学会、中国人工智能学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会、中国电工技术学会、中国仪器仪表学会、中国光学学会、中国汽车工程学会、中国生物医学工程学会。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 06 版）

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