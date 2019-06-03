会当水击三千里（“今日之中国”系列述评）

“中国将继续深化改革开放，中国的大门不会关上，只会越开越大。”

“合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好的未来。”

6月2日，国务院新闻办公室发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，旨在全面介绍中美经贸磋商基本情况，阐明中国对中美经贸磋商的政策立场。

自信、开放、包容，这是中国展现在世界面前的气度和风采。

自信人生二百年，会当水击三千里。今日之中国，充满自信地向着既定目标阔步前行，近14亿中国人民意气风发，无论形势如何发展变化，坚持做好自己的事情，共同开创更加美好的明天。

信心之稳

来自实力之强、潜力之大

5月28日，2019年中国国际服务贸易交易会拉开帷幕。约8000家中外机构、3.6万多名客商及代表、300多位专家学者参会，寻找蕴藏在服务贸易领域的巨大商机；

同日，美国指数编制公司明晟（MSCI）如期将中国A股纳入因子从5%提高至10%，包括18只创业板股票在内的26只中国A股进入MSCI中国指数；

还是这一天，中国政府公布文件，聚焦推进国家级经济技术开发区开放创新、科技创新、制度创新，打造改革开放新高地……

短短的一天，折射出今日之中国与全球经济脉搏的同频共振，迸发出耀眼的活力与动能。

信心，源自强大的国家实力和稳定的经济社会大局——

今日之中国，以世界第二大经济体的实力，年贡献约30%的世界经济增长份额；2018年，经济总量跃上90万亿元大关，从80万亿元迈上90万亿元台阶，仅用了一年，而从1万亿元到10万亿元，中国用了14年；

今日之中国，以全球制造业第一大国，建立起世界最完整的现代工业体系，成为全球产业链中不可或缺的组成部分；传统制造业加快转型升级，人工智能、5G、新能源汽车等新技术新产业茁壮成长，中国经济动力十足；

今日之中国，科技创新势头强劲，研发人员总量居世界第一，全社会研发经费投入全球第二，“2018全球创新指数”排名升至第十七位，发明专利申请量和授权量居世界首位，创新第一动力作用凸显；

今日之中国，拥有覆盖13亿多人的全球最大社会保障网，创造年减贫1300多万人的脱贫奇迹；人民生活水平不断提高，中等收入群体持续扩大；书写着幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶的民生篇章……

信心，源自更健全的国家治理体系和更完善的宏观调控能力——

面对中美经贸摩擦扰动，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期一系列务实措施出台，宏观政策逆周期调节发力，稳住发展态势，开拓增长空间；

面对决胜全面小康关键期，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战稳扎稳打，为中长期发展闯关夺隘、铺平道路；

面对高质量发展征程中的诸多矛盾挑战，供给侧结构性改革深入发力，新型城镇化和乡村振兴同频共振，重大区域战略渐次铺展，消费成为拉动经济增长第一驱动力，中国市场吸引力世界瞩目，发展空间进一步拓展……

尽管风浪不断，中国依然是世界上发展最好、潜力最大、韧性最足的国家之一。“中国人对自身的发展模式更加自信。”近日美国《华尔街日报》如是说。

信心之足

来自机遇之“时”、时代之“势”

世界再次聚焦中国高铁速度。

5月23日，时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线，填补了航空与高铁客运之间的旅行速度空白。

顺应经济社会发展的强大需求，从引进、消化、吸收到自主创新、自主知识产权，中国成功把握全球高铁技术突飞猛进的“时代机遇”，让高铁成为中国制造的一张靓丽名片。

这是今日中国准确把握时与势、赢得发展主动权的生动缩影。

信心，来自中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的判断没有改变。

出货量57.5万台、增速65.7%。变幻莫测的全球市场中，一个“初出茅庐”的创新型企业直面挑战、赢得市场响亮回应。

“从实验室做起，集中资金、精力专注研发。”极米科技董事长钟波说。率先推出1080P全高清智能投影、120英寸4K双色激光电视，成立AI无屏实验室、建立开放的创新生态，极米科技在饱和的家庭视听领域冲出重围，用户覆盖全球100多个国家和地区。

危中寻机、化危为机。小到一个企业，大到一个国家，都是如此。

当今世界，面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长。

今日中国，经过40年高速增长，发展面临关键一跃的历史关口：人口红利减弱，制度红利、技术红利亟待挖掘；社会生产能力大大提升，产能过剩、有效供给不足愈发凸显；人民不仅对物质文化生活提出更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长……

“新机遇不是天上掉馅饼、顺水推舟的机遇，而是逆水行舟、滚石上山的机遇。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀说。

把握加快经济结构优化升级的新机遇，把握提升科技创新能力的新机遇，把握深化改革开放的新机遇，把握加快绿色发展的新机遇，把握参与全球治理体系变革的新机遇……

今日之中国，迎难而上，在苦干实干中创造机遇，在把握机遇中书写新的历史。

信心，来自顺应时代潮流、把握历史大势的洞察力和行动力。

截至5月上旬，第二届中国国际进口博览会企业展已吸引超过250家世界500强和龙头企业参加，大大超出去年同期进度，不少展区“一位难求”。

“今年我们将继续带着最先进的产品来中国，展示航空、医疗、能源、可再生能源等领域的新技术，同时，推动我们的供应商等合作伙伴来参加进口博览会。”通用电气（中国）有限公司政府事务与政策副总裁陈荣生说。

世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，构建休戚与共的命运共同体、合作共赢的利益共同体，人心所向、大势所趋。

大幅放宽市场准入、加强知识产权保护、扩容自贸试验区、缩减外商投资负面清单……中国机遇，吸引越来越多的全球分享者。

今年1至4月，中国实际使用外资同比增长6.4%，其中制造业实际使用外资同比增长11.4%；新设立外商投资企业超过1.3万家；外贸进出口同比增长4.3%。

美国有线电视新闻网5月27日的报道这样描述中国：“这是一个努力通过教育、国际贸易、基础设施投资和技术改进来提高国民生活水平的国家”“从与中国的合作中我们获益要大得多”。

顺应人民对美好生活的向往，在开放中与世界良性互动、共同繁荣，今日之中国，在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，其势必不可挡。

信心之坚

来自亿万人民的奋斗与创造

和美国进口商合作开发附加值更高的产品，对冲加征25%关税的影响；加大力度开发日本、印度、欧洲以及南美市场……浙江一家出口企业负责人对记者说，美方新一轮加征关税后，竞争优势小的产品有可能丢失市场。企业正集中全力提升竞争力强的产品，绝不让发展停滞。

企业家算细账、政府想办法、海外合作伙伴出主意，努力降低成本、提升产品竞争力、开拓多元化市场，这是记者近期在东部大省浙江调研了解到的情况。

坚韧不拔、信心满满，这是千千万万企业家在市场经济中搏击的精神，更是亿万中国人民奋力追求美好生活的写照。

这，正是中国信心的坚实基础、不竭动力。

这是今日之中国——

数字化无人工厂中，用机器人造机器人正在上演；人工智能开启认知革命；高铁、无人机领先世界……制造强国正在崛起。

这是今日之中国——

旅游、文化、体育等升级类消费欣欣向荣；无人超市、刷脸支付、线上线下一体店，新零售不断刷屏；农村电商遍地开花……满足近14亿人口不断升级的对美好生活的向往，消费大市场吸引全球目光。

这是今日之中国——

过亿户市场主体、9亿劳动力、以亿级计算的各类专业技术人员和技能劳动者，人才成为宝贵资源，创新创业被赋予时代荣光，一些领域科技水平从跟跑到并跑、领跑，文明古国向创新强国进发。

这就是今日之中国，既有直面困难挑战的韧性和勇气，也有谋求更高质量发展的信心和动力。

这信心，来自坚定不移的方向指引、道路选择，来自坚持深化改革、扩大开放的勇气和决心。

5月29日召开的中央全面深化改革委员会第八次会议，审议通过了创新和完善宏观调控、深化影视业综合改革、加强创新能力开放合作等10个方面的改革意见。

每临大事有静气。在外部不确定不稳定因素增多、改革发展面临新情况新问题的背景下，党中央保持战略定力，在防范化解重大矛盾和突出问题上不断出实招、亮硬招，推动改革更好服务经济社会发展大局。

最大限度破除市场准入壁垒，增强微观主体活力，加快国资国企、财税金融、土地制度等重要领域和关键环节改革……以深化改革破除前进道路上的障碍，一系列举措让中国发展动能更足。

这信心，来自以人民为中心的价值导向，不断满足人民需求、激发人民活力。

落实个税改革、鼓励创新创业、加强生态治理、推进脱贫攻坚、优化基本公共服务供给……人民关心的问题将得到更好解决。

天道酬勤，春华秋实。新中国成立70年来特别是改革开放40多年来，中国人民艰苦奋斗、顽强拼搏，推动国家发生了翻天覆地的变化。在中国经济“崩溃论”“硬着陆”“失速论”种种外部杂音中，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，谱写出中华民族伟大复兴的精彩华章。

历史会告诉未来。站立在960多万平方公里的广袤土地上，吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分，汇聚近14亿中国人民的磅礴之力，今日之中国，在新时代的长征路上，正以前所未有的奋发姿态，风雨无阻，浩荡前行。

（新华社北京6月2日电 记者安蓓、王立彬、张辛欣 参与采写：商意盈、周蕊、余贤红）

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 02 版）

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)