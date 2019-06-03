巴西中国浙江商会与全国政协农业和农村委员会代表团座谈

人民网里约热内卢6月2日电（记者陈效卫）当地时间6月1日，全国政协农业和农村委员会代表团与巴西中国浙江商会和侨胞座谈。驻里约总领馆双边处徐元胜参赞、侨务处魏兴文处长以及巴西中国浙江商会理监事出席了活动。
活动由秘书长上官建峰主持。叶新锋会长表示，商会自2009年成立以来，一直积极推动华人华侨融入当地社会，开展公益事业，回馈当地社会，成为中巴贸易发展的一支重要力量。叶会长表示，商会在国际贸易环境中将充分发挥商会在巴西的优势，积极参与国家的“一带一路”战略规划，促进华商企业的转型与升级，并为我国各省市自治区的商贸活动走进巴西做好保障。
全国政协农业和农村委员会副主任马中平表示，中巴贸易近年进展良好，两国资源有较强的互补性。代表团希望通过这次考察调研，深入了解巴西当地的农业合作机遇。近期巴西副总统莫朗访华，中巴关系正处在继往开来的关键节点。马中平相信中巴合作能成为中国与发展中国家合作的范本，希望巴西中国浙江商会的侨胞们为两国经济贸易合作献计献策。
座谈会上，与会代表与代表团就如何促进中巴农业贸易展开深入讨论。
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