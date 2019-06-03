意大利龙甲教育“庆六一·迎华诞”文艺汇演圆满落幕

人民网米兰6月2日电（记者 叶琦） “山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。意国有城，米兰为姓。城中有校，龙甲为名···初心于怀，不负所托。展翅翱翔，龙甲飞扬！”

随着抑扬顿挫的语调，铿锵有力的鼓点，翻舞腾飞的巨龙，意大利龙甲教育“庆六一·迎华诞”文艺汇演正式拉开帷幕，来自米兰龙甲中文学校、向阳花中文学校、德慧中文学校的师生与家长千余人共聚米兰顶尖剧院，齐享中华传统文化与少儿才艺演出盛筵。

龙甲教育第四届毕业典礼与文艺汇演先后进行，学生代表吴俊欣的发言令人不甚欣慰，班主任代表赵彤宇老师的那句“八年前你们红着眼眶和父母挥挥手，八年后你们哭红双眼和老师说再见”深入人心，让不少孩子与家长潸然泪下。向阳花中文学校负责人翁思维老师对四年来的教学工作感慨发自肺腑。来自龙甲中文学校与向阳花中文学校两个毕业班共计36位学生，从李群来校长与菲利普顾问手中接过沉甸甸毕业证书。

随后龙甲教育师生为现场观众献上了美轮美奂舞蹈演出，从古典到现代，从传统到流行，从民族到爵士；带来了精彩绝伦的武术表演，少林、咏春、器械、太极，以及形式多变的话剧、光影剧、古筝、葫芦丝、朗诵、合唱、书画作品展等节目，一曲全体师生与全场观众合唱的《歌唱祖国》更是把汇演推向高潮，在祖国七十年诞辰之际，充分展现出海外儿女的中国魂，传播文化魅力，向祖国母亲致敬。

米兰各侨界代表嘉宾受邀到场观看演出并纷纷表示祝贺。意大利方出席汇演嘉宾有：米兰市教育局局长Lettizia女士，一区区长Fabiao先生，一区文化教育专员Lorenzo先生等。

海外华文教育任重道远，相信龙甲教育将在正规化、标准化、专业化建设上不忘初心，砥砺前行，传承文明，发扬中华文化，将最精品的教育奉献给华人华侨子女，不负社会各界人士的支持与认同。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)