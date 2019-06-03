赴美签证新规 申请人需提供社交媒体账号

非移民签证在线申请页，在“地址和电话”这一项中包括社交媒体账户信息等项目填写；右图为新浪微博选项（网站截屏）

据新华社6月2日报道，美国国务院以加强安全审查为由，已经开始要求绝大部分美国签证申请人提交个人社交媒体账号信息，这一新规已于5月31日执行。

据美国媒体6月1日报道，美国国务院称已经更新了移民和非移民签证表格，要求几乎所有美国签证申请人提供包括“社交媒体标识符”在内的额外信息。

那么，这到底是怎么回事呢？

在线体验

可选账户包括微博、豆瓣等

并非只针对中国公民

拿申请前往美国学习、旅游、探亲、学术交流这类非移民签证来说，北京青年报记者登录到美国国务院“领事电子申请中心”网站，进入“非移民签证”在线申请页面，记者注意到，需要填写的信息包括个人情况、护照情况、家庭信息、地址和电话等。其中，“地址和电话”这一项就包括了社交媒体平台账户信息、邮件信息等项目的填写。

“社交媒体”这一项的填写说明这样写道：你有社交媒体吗?请从以下列表中选择您在过去五年内使用过的每个社交媒体平台。在平台名称旁边的空格中，输入您在该平台上使用的用户名，请不要提供您的密码。如果您使用了多个平台或在一个平台上有多个账户，请单击“添加另一个”按钮，分别列出每个平台。如果你在过去五年中没有使用过上述任何一个社交媒体平台，请选择“None（没有）”。

根据在线签证申请页面，北京青年报记者注意到，豆瓣、脸书、QQ空间、新浪微博、腾讯微博、推特、优酷、Instagram等是可供选择提交账户的社交媒体平台。如果没有社交媒体账号，可以选择“none（没有）”这一项；如果有多个社交媒体账号，可以填写多个。如果选择提交社交媒体账户，必须提供能够证明社交媒体账户的标识，如用户名等，若只填写社交媒体平台不填写账户信息如用户名，也不能进入此后其他信息的填写步骤，也就无法完成在线申请。

北京青年报记者还注意到，填写社交媒体账户信息并非只针对申请赴美签证的中国公民。

当地媒体援引一名美国国务院官员的话说，美国时刻寻找加强对签证申请者审查的方法。该官员表示，申请者可以填写自己不使用社交媒体，但如果撒谎将面临“严重的后果”。

美国媒体6月1日报道称，这是特朗普政府对潜在移民和游客增强筛查的一个巨大动作，这项改革于2018年3月提出。

美国媒体报道还指出，在过去，那些经过额外审查的申请人，比如那些去过恐怖组织控制地区的人，才被要求提供社交媒体、电子邮件和通话历史记录。据估计，每年有6.5万名申请者属于这一类。

据美国国务院估算，这一新规可能影响约71万移民签证申请者和1400万非移民签证申请者。只有部分外交和公务签证申请者不受此新规影响。

使馆提醒

如实提供申请材料

赴美后不从事与签证不符活动

6月2日，中国驻美国大使馆证实了美方签证新规，再次提醒赴美中国公民在申请签证时遵守相关法律，如实填写赴美目的，如实提供申请材料，抵美后不从事与签证类别不符的活动。

此外，持有效美国签证并不表明一定可以进入美国，美边境执法人员拥有准许入境的最终决定权。持美国签证赴美被拒绝入境的情况十分常见，多因美边境执法部门怀疑当事人赴美目的与其签证类别不符。如边境执法人员对入境者的入境目的或所持证件有所怀疑，入境者需要到二次检查区做进一步的检查和面谈。

文/本报记者 赵萌 统筹/刘晓雪

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