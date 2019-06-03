中国杂技节目在乌克兰获“金栗子”大奖

据新华社基辅6月1日电 （记者陈俊锋、钟忠）为期3天的第四届乌克兰“金栗子”国际青少年杂技艺术节1日在乌首都基辅落下帷幕。中国深圳福永杂技团带来的节目《球顶晃圈》和《头顶倒立》获得艺术节最高奖“金栗子”大奖。

中国、法国、匈牙利、哈萨克斯坦、乌克兰等8个国家选送的50个节目参加了比赛，参赛选手年龄不超过25岁。

福永杂技团演员何豫东在颁奖仪式后表示：“来乌克兰之前，我们在国内做了精心准备，非常高兴今天能得到这个大奖。同时我们也观看了其他国家选手的节目，这有助于我们认识自己的不足。”

本届艺术节评委、湖南省杂技艺术剧院董事长赵双午接受采访时说：“这是非常精彩的杂技艺术节，它给青少年杂技演员提供了一个国际交流平台。中国选手的良好表现体现了我们这几年在后备人才培养中取得的成绩。”

这是中国杂技团体第二次获得“金栗子”大奖。2018年6月，湖南省杂技艺术剧院的《柔术造型》和《单手倒立》首次获得该大奖。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 16 版）

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