新加坡跃居全球最具竞争力经济体

根据国际管理发展研究院商学院日前发布的《2019年度世界竞争力报告》显示，得益于先进的科技基础建设、熟练的技术劳动力储备、优惠的移民条例以及高效的创业模式，新加坡取代美国成为“全球最具竞争力的经济体”。据悉，这是新加坡时隔9年再登该榜单榜首。

报告也列举了新加坡继续努力的三个方向。一是帮助本地企业做深做强，扩展业务，提高科技能力，寻找新的商机；二是提升劳动力的知识与技能，以便在强调科技的工作环境中，发挥出最大效益；三是本地和国际企业应深化合作关系，以便共同开发新的市场。

主持排名的国际管理发展研究院商学院教授阿图罗·布里斯分析称，新加坡跃居榜首带来两个启示，一是经济体的规模大小并不是绝对重要的，因为小规模的经济体更容易达成共识；二是当国家着眼于长期愿景而不是短期策略时，更能让人民生活丰裕。

新加坡贸工部长陈振声随后在社交媒体脸书发文称，全球竞争日益激烈，新加坡目前虽然领先，但竞争对手也越来越强大。新加坡必须开拓更多市场，保持开放，并帮助企业壮大规模和实力。

报告认为，作为世界头号经济体的美国竞争力减弱，主要原因是政府减税政策对市场信心的提振效应逐步消退以及燃油价格抬升、高技术含量产品出口减弱和美元汇率波动产生的负面影响。

整体来看，亚太地区经济体今年表现抢眼，多数经济体排名上升。其中，中国香港因税收和营商环境良好、企业融资便捷而保持竞争活力，位居第二。印度尼西亚因政府部门效率提高以及基础设施和商业条件改善，排名提高11位至第三十二位。泰国则受外商直接投资和生产力推动，上升5位至第二十五位。

国际管理发展研究院商学院位于瑞士洛桑，1989年起以经济表现、政府效率、企业效率和基础设施四大类别的235个指标评估各经济体年度竞争力，63个国家和地区参与今年排名。阿图罗·布里斯认为，国际政治环境和贸易关系瞬息万变，让全球市场今年一直处于高度不确定性中，而强有力的体制框架，可为企业投资与创新提供稳定性，也可确保人民的高质量生活水平。

（本报新加坡6月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 16 版）

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