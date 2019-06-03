肯尼亚蒙内铁路迎来通车两周年

本报内罗毕6月2日电 （记者万宇）连接肯尼亚东部港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的蒙内铁路5月31日迎来通车两周年。
在蒙内铁路内罗毕新火车站，记者看到站内处处装饰着彩色气球，一派喜庆气氛，不少人在车站前自拍留念。进站口悬挂着英文标语“感谢两年旅程与你同行”。
在售票厅，记者看到，近3天的车票已基本售完。车站外，摩的和出租车热情迎客，不少人见到记者纷纷用中文“你好”问候。
蒙内铁路全长约480公里，于2017年5月31日正式通车。这条由中企承建的电气化铁路，是肯尼亚独立以来最大的基础设施建设项目，也是“一带一路”倡议在非洲落地的重要成果。蒙内铁路全线采用中国标准、中国技术、中国装备，并签订了为期10年的运营维护合同。
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