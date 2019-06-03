中国向阿富汗交付紧急粮食援助

新华社喀布尔6月1日电 （记者陈鑫、邹德路）中国政府向阿富汗政府提供的紧急粮食援助交付仪式1日在喀布尔举行。中阿双方代表签署了物资交接证书。
出席仪式的阿富汗国家灾害管理部部长纳吉布·法辛说，阿中友好关系源远流长，阿富汗非常感谢中方提供的人道主义援助。
中国驻阿大使刘劲松在仪式上说，这批援助将惠及数十万遭受旱灾等自然灾害影响的民众。中方将继续向阿方提供人道主义援助，也愿推动中国企业积极参与阿经济重建，让中阿合作共建“一带一路”的成果更多惠及两国普通民众。
据了解，为提高阿富汗灾害应急处置能力，中国政府正计划向阿政府无偿提供一批包括帐篷、毛毯在内的救灾物资。两国政府有关部门还正在开展合作，将通过中国卫星遥感技术帮助阿富汗进行气象灾害监测。
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