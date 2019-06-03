日前，2019年度“汉语桥”世界大、中学生中文比赛波兰赛区决赛在波兰奥波莱工业大学举行，来自波兰各地的9名中学生和13名大学生参加此次比赛。他们通过演讲、知识问答和才艺表演3个环节，诠释自己对“携手汉语，筑梦未来”和“天下一家”两个主题的理解，展现了波兰学生的中文功底和对中国文化的喜爱。

奥波莱工业大学校长马力克·图肯多夫表示，语言是了解一个国家和文化最直接的渠道，波兰学习中文的学生越多，波中两国民众相互了解就会更加深入。“学习中文让两国青年建立友谊，也将为波中两国的长远发展奠定牢固基础。”

在文艺表演环节，参赛选手们拿出了十八般武艺，从抖空竹到民族舞，从武术太极到中国歌曲，从书法到茶艺，他们的精彩表演让现场掌声、笑声不断。中学生组选手古佩岑自弹自唱的一首《月亮代表我的心》让人心旷神怡。“我喜欢上中文就是因为这首歌。学习中文后我了解到，中国不仅有熊猫和美食，还有充满历史和现代感的文化。现在我非常喜欢中国影视剧，希望将来能参与其中，向波兰传播中国的优秀文化作品。”

经过激烈角逐，最终，波兰格但斯克大学学生容誉和弗罗茨瓦夫第三高中学生柯雅安分别夺得大学生组和中学生组冠军。他们将代表波兰前往中国参加总决赛，与来自世界各地的汉语爱好者交流学习经验。

容誉就读于格但斯克大学中文系，正式学中文虽然只有8个月，却已学了11年的中国功夫。他在演讲中表示，他的梦想就是向波兰介绍中国功夫和中国文化。他对记者说：“中国是一个伟大的国家，无论是在历史上还是现在，都取得了令人瞩目的成就。我非常期待前往中国，进一步了解中国文化，更深入地认识当代中国。”

“随着波中两国关系不断密切，波兰青年对中国文化的兴趣越来越浓厚。我的家人非常喜欢中国文化，他们都非常支持我学习中文。”柯雅安说，“通过学习中文，我认识了更加多彩的世界，中国对于我们来说不再遥远。”

中国驻波兰大使馆科教参赞蒋苏东表示，近年来，随着中波两国各领域交往不断加深，波兰各界学习中文的热情日益高涨。现在有约1400名波兰学生在华留学和学习，他们是未来中波文化交流的重要力量。

（本报波兰奥波莱电）

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 16 版）

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