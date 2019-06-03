去中国的旅行抽奖、无手续费境外汇款、大折扣购车……在日前举行的智利第五届“网络日”购物节上，商家推出一系列吸引顾客的活动。中国电商平台的参与，更是帮助购物节提升热度。

每年5月举行的“网络日”购物节是智利两大网购节之一，由智利圣地亚哥商会电子商务委员会组织，旨在吸引更多人参与网购，促进智利电子商务的发展。据主办方统计，网购节开始12小时内，超过1300万用户访问了活动网站，达成交易27万笔，交易金额4000万美元。与去年同期相比，交易量增长了35%。预计今年总交易额将超过2.5亿美元，为历年最高。

勒斯蒂格是智利一名创业者。他认为，智利电子商务的快速发展，得益于中国阿里巴巴旗下速卖通等国际电商平台的进入。“中国电商平台大大缩短了物流时间，让更多消费者体验网购便利。”目前，速卖通已成为智利民众使用最多的电商平台之一。

智利是拉美地区电子商务发展最快的国家之一，人均网上交易额在拉美处于领先。圣地亚哥商会电子商务委员会的数据显示，2018年，智利电子商务交易额达52亿美元，比2017年增长了34.6%，预计2020年电子商务交易额可以占到零售总额的10%。

中国和智利在电子商务领域拥有广阔合作空间。2016年，中国商务部与智利外交部签署关于电子商务领域合作的谅解备忘录。今年3月，中智自贸协定补充议定书实现了对原有自贸协定的升级，双方在服务贸易和电子商务领域实施互惠安排。这些措施推动两国积极营造电子商务发展良好环境，促进双方电子商务企业间务实合作。今年4月，智利总统皮涅拉访华时，电子商务也是其关注的重要话题之一。

中国品牌也颇受智利民众欢迎。此次购物节上，不少中国品牌参与其中。在一家参与活动的电商平台上，购买了大疆无人机的顾客留言：“中国产品物美价廉。”而一位购买了华为新款手机的用户在评论区给出五星好评：“一切运行良好，质量非常棒。”数据显示，去年，华为成为智利第二畅销的手机品牌，市场份额达26%。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 16 版）

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