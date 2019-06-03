见证中俄关系的“黄金时期”（大使随笔）

再过几天，中国国家主席习近平将对俄罗斯进行国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛。这是习近平主席2013年以来第八次踏上俄罗斯的土地。

2019年是中俄建交70周年，这在两国关系中具有里程碑意义。2019年也是我担任中国驻俄大使的第十个年头。虽然这只是两国关系漫漫70年的1/7，却让我有幸见证了两国关系“黄金时期”的诸多精彩瞬间。

现在，中俄全面战略协作伙伴关系正处于历史发展最好时期。两国高层交往频繁，政治互信不断深化，双边贸易额持续攀升，人文交流异彩纷呈。这其中，两国元首外交备受关注。以2013年3月习近平主席首次作为国家元首对俄进行国事访问为开端，到普京总统今年4月赴华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，二人会晤高达30次。两国元首像走亲戚一样常来常往，这在大国交往中绝无仅有，不仅书写了中俄元首外交的新篇章，更有力引领着两国关系迈入历史最好时期。

作为驻俄大使，我有幸参与了习近平主席和普京总统所有双边互访活动，亲历了中俄关系的重要时刻，永生难忘。2013年3月，习近平总书记当选中国国家主席后，普京总统是与习近平主席通话的首位外国元首，俄罗斯也是习近平主席出访的首个国家。在克里姆林宫内举行了隆重的欢迎仪式，俄方首次动用骑兵仪仗队迎接习近平主席，普京总统全程陪同，历时8小时。那次会晤，两国元首达成重要共识——把两国高水平的政治关系优势转化为实际成果。这成为中俄关系长期健康稳定发展的指南针。

清晰记得，2015年，两国元首分赴对方国家出席纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年和俄罗斯纪念卫国战争胜利70周年庆典活动。红场庆典上，普京总统右手最尊贵位置留给习近平主席，中国人民解放军三军仪仗队被安排在外国方阵的最后压轴出场。两国元首用这样的行动，彰显中俄双方共同维护二战胜利成果和以联合国为核心的战后国际秩序的坚定决心。

清晰记得，2017年7月，习近平主席访俄期间，普京总统在克里姆林宫向习近平主席授予了俄罗斯国家最高勋章“圣安德烈”勋章。时隔一年，习近平主席在人民大会堂向普京总统授予中国首枚“友谊勋章”。

这些瞬间太多太珍贵。习近平主席冒着严寒专程赴索契参加第二十二届冬奥会开幕式，向邻居祝贺喜事；普京总统两次赴北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛并明确表示支持“一带一路”建设；在巴厘岛亚太经合组织领导人非正式会议期间，习近平主席亲手向普京总统赠送生日蛋糕；两国元首共同在俄符拉迪沃斯托克“海洋”全俄儿童中心看望曾经在这里疗养的四川地震灾区学生代表和当年抚育他们的俄罗斯老师同学……一个个开创外交先河的“首次”，一次次“你来我往”的互相支持，一份份真情实感的传递，两国元首个人友情不断升温，两国人民友谊不断加深，两国战略协作不断深化，两国务实合作不断推进。

在习近平主席和普京总统的引领下，中俄全面战略协作伙伴关系不断发展，开创了中俄关系的“黄金时期”。能够生逢其时，见证这一时期，并在其中做出自己的一份努力，何其幸福！

我更深信，站在中俄建交70周年的新起点上，在两国元首的引领下，这个“黄金时期”将更加辉煌。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

(责编：袁勃)