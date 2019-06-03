指责中国在磋商中“开倒车”是无稽之谈

“继去年9月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中方再度就中美经贸问题发表白皮书，聚焦经贸磋商，表达中方立场。”对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说，这份白皮书是中国政府关于中美经贸摩擦的正式官方声明，意义非常重要。

中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”，事关两国人民根本利益，事关世界繁荣与稳定。2017年新一届美国政府上任以来，以加征关税等手段相威胁，频频挑起与主要贸易伙伴之间的经贸摩擦。2018年3月以来，针对美国政府单方面发起的中美经贸摩擦，中国不得不采取有力应对措施，坚决捍卫国家和人民利益。

美国挑起经贸摩擦后，双方从两国人民福祉需要、从各自经济发展需要出发，都认为有必要坐下来进行谈判，通过磋商解决问题。自2018年2月经贸磋商启动以来，已取得很大进展，两国就大部分内容达成共识，但磋商也经历了几次波折。对此，白皮书也有明确回应：中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府。

“美方意图把磋商受挫的责任推给中方，但白皮书明确指出，磋商中每次波折都源于美国的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。”屠新泉说，白皮书首次罗列了一年多来美方三次“出尔反尔”的经过，是谁言而无信，显得非常清楚。

屠新泉说，白皮书用事实说明，美国政府指责中国在磋商中“开倒车”完全是无稽之谈。历史经验证明，试图通过泼脏水、拆台、极限施压等手段达成协议，只会破坏双方合作关系，错失历史机遇。

屠新泉说，此次白皮书全文约8300字，除前言和结束语外，共包括三部分，相比去年发布的白皮书，主题更加集中。白皮书用事实说话，引用了美国官方、商会，以及世界贸易组织等国际组织的说法和数据，对美方的不实指责进行反驳。

“正如白皮书中指出，中国始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，与美国开展多轮经贸磋商，努力稳定双边经贸关系。”屠新泉说，中国的态度是一贯的、明确的。中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。但遗憾的是，美国政府奉行“美国优先”政策，对华采取关税升级等一系列措施。

“美国挑起对华经贸摩擦，不仅损害两国利益，也给全球经济带来极大的负面影响。”屠新泉认为，在经济全球化时代，中美两国经济高度融合，共同构成完整的产业链，两国经济连骨带筋、互利共赢，美方把贸易逆差当作“吃亏”，实在是算错了账。加征关税措施不仅没有推动美国经济增长，反而带来了严重伤害。美国全国零售商联合会研究显示，仅对中国家具征收25%关税一项，就使美国消费者每年多付出46亿美元的额外支出。

屠新泉说，经济全球化是不可阻挡的时代潮流，以邻为壑的单边主义、保护主义不得人心。美国采取的一系列贸易保护措施，违反世界贸易组织规则，损害多边贸易体制，严重干扰全球产业链和供应链，损害市场信心，给全球经济复苏带来严峻挑战，给经济全球化趋势造成重大威胁。“中方通过白皮书，向外界传递了坚决反对美方一系列单边主义和保护主义的态度。”

“在白皮书中，中方再次明确始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。”屠新泉说，中国政府始终认为，以贸易战相威胁，不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决。“正如白皮书所说，展望未来的中美经贸磋商，中美应秉持相互尊重、平等互利的精神，本着善意和诚信，通过磋商解决问题，缩小分歧，扩大共同利益，共同维护全球经济稳定和发展。”屠新泉说。

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