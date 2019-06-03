磋商严重受挫，责任完全在美方（钟声）

中美经贸磋商开启以来，中方坦坦荡荡、开明包容、高度负责，6月2日郑重发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，即为明证。这份白皮书以大约8300字篇幅，系统梳理和介绍中美经贸摩擦的来龙去脉和两国经贸磋商的基本情况，阐明中国政府关于中美经贸磋商的原则立场，严正指出中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府。这是继2018年9月中方发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书以来，中国政府第二次就中美经贸问题发表白皮书。中国的立场和决心，一以贯之，正大光明。

观察中美双方在经贸问题上秉持的态度、采取的行为，人们看到的是国家信誉、道义担当上的明显区别。美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益，美国在中美经贸磋商中出尔反尔、不讲诚信，而中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。

中美经贸摩擦背后“始作俑者”的真实形象已经清晰得不能再清晰了。美方奉行“美国优先”政策，对外采取一系列单边主义和保护主义措施，动辄使用关税“大棒”，将自身利益诉求强加于他国。那些标着“201”“232”“301”号牌的一系列单边调查，对包括中国在内的各主要贸易伙伴频频出手，搅乱全球经贸格局。美国无视中美经济结构、发展阶段特点和国际产业分工现实，坚持认为中国采取不公平、不对等的贸易政策，把美国对华贸易逆差当作“吃亏”，并采取单边加征关税措施。但种种事实表明，以为凭借霸权主义就能让美国“再次伟大”，不仅是严重误判，而且是对世界和平发展的严重威胁。

白皮书给出这样一组数据：受中美经贸摩擦影响，美国对华出口连续8个月下降；2018年中国企业对美直接投资57.9亿美元，同比下降10%；2019年及未来4年美国国内生产总值将可能每年减少640亿至910亿美元，约占美国国内生产总值总额的0.3%—0.5%；如美国对所有中国输美商品加征25%的关税，美国国内生产总值将减少1.01%，就业岗位将减少216万个，一个四口之家每年支出将增加2294美元……这才是美国“吃亏”的事实！美国一些政客一味挑事找“亏”吃，还要把世界经济“拖下水”——世界贸易组织将2019年全球贸易增长速度由3.7%下调至2.6%，世界银行、国际货币基金组织等国际组织纷纷调低2019年世界经济增长预期。

经济全球化时代，中美两国经济高度融合，共同构成了完整的产业链。可惜的是，原本连骨带筋、互利共赢的两国经济，被当前美方愚蠢、扭曲的经贸政策折磨着，让世界经济的天空也布满阴云。

究竟谁在出尔反尔、不讲诚信？要让真正的事实来回答。一段时间以来，美国一些政客围绕中美经贸磋商闪烁其词，一会儿是很快要达成协议，一会儿又说达成协议可能有困难，竟然还无端指责中国立场“倒退”。中方发布的白皮书明确点出美方三次出尔反尔、违背共识的行为：美方以不实指责为由宣称对从中国进口的价值500亿美元商品加征25%关税；在中美发布联合声明仅10天后就推翻磋商共识，美方继续推进加征关税计划，导致两国间的经贸摩擦快速升级；在两国已就大部分问题达成一致的阶段，美方得寸进尺，坚持不合理的高要价，坚持不取消经贸摩擦以来加征的全部关税，坚持在协议中写入涉及中国主权事务的强制性要求，并进一步对中国输美商品加征关税。美国霸凌主义态度和极限施压手段暴露无遗，信守公道正义的中国岂能屈服！中方一再正告美方，合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择；对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。

历史和现实一再证明，奉行霸权主义的注定是孤家寡人。美方一意孤行的做法，已招致全世界批评。“我们比以往任何时候都需要多边而非单边思考和行动”“如今的美国对国际秩序毫无敬意”“违反世界贸易组织规则，损害多边贸易体制，注定不得人心”“阻止中国的发展对美国和整个世界来说可能是灾难性的”“中美关系若持续紧张和不明朗，即便最后没有发生严重冲突，也将对全球带来巨大破坏”……直言不讳的警告来自欧洲、亚洲以至世界各地，迫切渴望维护世界和平与繁荣的世界各国人民的心都揪得很紧。

中国一向是讲道义、勇担当的国家，捍卫国家尊严和人民利益的同时，也为世界各国实现互利共赢创造一切可能。白皮书再一次向世界宣明，中国政府始终认为，以贸易战相威胁，不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决。中美应秉持相互尊重、平等互利的精神，本着善意和诚信，通过磋商解决问题，缩小分歧，扩大共同利益，共同维护全球经济稳定和发展。

互利共赢前景，是可以拥有、也应当拥有的。在中美经贸磋商总的方向上，不是要向后看，而是要向前看。毫无疑问，双方只有相向而行，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，才能顺应世界各国期待，增进中美两国和世界人民福祉。

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