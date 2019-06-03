中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书

新华社北京6月2日电 （记者韩洁、张兆卿）国务院新闻办公室2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，旨在全面介绍中美经贸磋商基本情况，阐明中国对中美经贸磋商的政策立场。
这是继去年9月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中方再度就中美经贸问题发表白皮书。此次白皮书全文约8300字，除前言和结束语外，共包括三部分，分别是美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益，美国在中美经贸磋商中出尔反尔、不讲诚信，中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。
白皮书说，中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”，事关两国人民根本利益，事关世界繁荣与稳定。
白皮书指出，2017年新一届美国政府上任以来，以加征关税等手段相威胁，频频挑起与主要贸易伙伴之间的经贸摩擦。2018年3月以来，针对美国政府单方面发起的中美经贸摩擦，中国不得不采取有力应对措施，坚决捍卫国家和人民利益。同时，中国始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，与美国开展多轮经贸磋商，努力稳定双边经贸关系。
白皮书指出，美国近期宣布提高对华加征关税，不利于解决双边经贸问题，中国对此强烈反对，不得不作出反应，维护自身合法权益。
白皮书强调，中国的态度是一贯的、明确的。中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。
（相关报道见第二、六版，白皮书全文见第八版）
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