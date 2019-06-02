美国要求签证申请者提供社交媒体账号

新华社华盛顿6月1日电（记者刘阳 朱东阳）美国国务院以加强安全审查为由，已经开始要求绝大部分美国签证申请人提交个人社交媒体账号信息。

这一新规已于5月31日执行，记者登录美国签证申请网页发现，填写申请表的一个环节要求填写过去5年在20个社交网页上使用过的个人账号。根据签证申请页面，申请者需要提交在豆瓣、脸书、拼趣网、QQ空间、新浪微博、腾讯微博、推特、优酷等社交媒体上的个人账号。

中国驻美国大使馆也证实了美方签证新规，提醒赴美中国公民在申请签证时遵守相关法律，如实填写赴美目的，如实提供申请材料，抵美后不从事与签证类别不符的活动。

当地媒体援引一名美国国务院官员的话说，美国时刻寻找加强对签证申请者审查的方法。该官员表示，申请者可以填写自己不使用社交媒体，但如果撒谎将面临“严重的后果”。

据美国国务院估算，这一新规可能影响约71万移民签证申请者和1400万非移民签证申请者。只有部分外交和公务签证申请者不受此新规影响。

对于新规，美国舆论多有批评声音。美国民权联盟在一份声明中说，新规定会助长歧视行为，而且收集的信息“明显超出了保护国家安全所必需的范畴。”

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