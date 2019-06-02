庆祝中俄建交70周年论坛在莫斯科举行

庆祝中俄建交70周年论坛日前在莫斯科举行。人民网记者暨佩娟摄

人民网莫斯科6月2日电（记者 殷新宇、张晓东、暨佩娟）中俄建交70周年，回顾过往，有哪些经验值得珍藏与梳理？展望未来，合作新时代面临怎样的历史机遇？

日前，由《中国新闻周刊》俄文版、俄中友好协会以及俄罗斯科学院远东研究所共同主办的庆祝中俄建交70周年论坛在莫斯科举行。论坛以“回顾与展望：新时代的中俄关系”为主题，两国专家学者多角度、全方位地为新时代的中俄全面战略协作伙伴关系贡献智慧，一致认为：处于历史最高水平的中俄关系，站在建交70周年的新台阶上，还可以迈向更高目标。

俄罗斯科学院远东研究所所长卢贾宁认为，在新的时期，俄中合作可以在几个方向探索：加深两国的战略合作，特别是在安全领域的协调；加强“一带一路”倡议与欧亚经济联盟的对接，进行彼此资源的有效对接；在改善全球治理方面加强合作；强调平等的文明对话，携手构建人类命运共同体；维护全球经济的开放性，反对贸易保护主义；增进在上合组织、金砖国家组织、亚太经合组织等多边机制中的深入合作。

北京大学教授任光宣表示，文学对于促进中俄人文交流，深化两国人民友谊具有特殊的价值。他介绍，中国高校开设俄语系或俄语专业从21世纪初的60多所增加到如今140所；俄罗斯高校从上世纪90年代初开设汉语语言文学专业的七八个增加到现在的60多个，这个数字还在继续上升。“中俄两国应当联袂举办更多的活动，让中俄文学的交往继续升温，让两国的青少年阅读和喜爱自己伟大邻国的文学。”

俄中友协第一副主席库里科娃在论坛上表示，中俄互为最大邻国，在过去的70年里，俄中友协一直致力于促进两国关系发展，从未间断。当前俄中关系水平达到了历史新高度，而俄中友协将继续全力以赴，发展民间外交，为两国关系发展做出贡献。

中国新闻社副总编王旻表示，通过此次研讨会，中俄专家学者共同总结过去、畅谈明天，相信新时代的中俄关系在两国元首的引领下，一定会创造一个又一个辉煌。

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