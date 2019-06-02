原标题：专访：美国无法阻挡多边主义历史趋势——访古巴外长罗德里格斯

新华社北京6月2日电 专访：美国无法阻挡多边主义历史趋势——访古巴外长罗德里格斯

新华社记者党琦 王沛

“固守单边主义的美国无法阻挡多边主义历史趋势，无法阻挡世界朝多极化、民主化方向前进，”古巴外长布鲁诺·罗德里格斯日前在北京接受新华社记者专访时说。

“古巴坚决反对美国对中国和其他国家实施单方面强制措施，比如对输美商品加征关税等，”罗德里格斯说，“美国政府实行单边主义的侵略性政策，对国际和平与安全构成威胁，扰乱国际经济秩序，对发展中国家是不公正的。”

罗德里格斯于5月28日至5月30日正式访问中国。他说，美国政府发布针对华为的禁令，让人惊讶。“面对中国科技水平的蓬勃发展，美国蛮横专断地举起冷战时期才使用的武器。”

“古巴完全支持中国。古巴充分信任中国技术，古巴市场向华为、中兴通讯等中国企业敞开大门，”罗德里格斯说。

目前中国是古巴第二大贸易伙伴，古巴是中国在加勒比地区第二大贸易伙伴。“古巴是医疗服务和新一代制药、生物技术产品出口国，也是安全、理想的国际旅游目的地，”他说。

“中国在促进古巴经济发展中发挥重要作用，尤其在可再生能源、社会信息化等领域。当你走在哈瓦那等古巴城市街头，能看到许多‘中国制造’的汽车。”罗德里格斯说。

根据古巴交通部统计，在哈瓦那，每天有约120万人乘坐公共交通，其中超过99%的乘客乘坐中国制造的公交车。中国铁路客车也已于今年5月抵达哈瓦那港，将出现在首都哈瓦那至关塔那摩、圣地亚哥等东部城市的铁道线上。

“古中关系正处于历史最佳时期，”罗德里格斯说，“今年是新中国成立70周年，也是古巴革命胜利60周年。明年是古中建交60周年，这是两国交往历史上的重要里程碑。”

古巴是首个与新中国建交的西半球国家。“难忘1960年9月，菲德尔·卡斯特罗在哈瓦那革命广场上向人民征求意见，100万古巴民众一致赞成古巴与新中国建交，”罗德里格斯回忆道，“那是古巴历史上面对美国强权的关键时刻。”

美国已对古巴实施了长达57年的经济、金融封锁和贸易禁运。5月2日，美国又允许实施“赫尔姆斯-伯顿法”第三编全部内容，允许美国公民向美国法院“连带”起诉在古巴投资的第三国企业，遭到古巴、加拿大、欧盟等多方反对。

罗德里格斯说，美国想要在拉美重拾“门罗主义”、继续侵犯拉美国家权益，古巴则始终希望与其他拉美国家共同分享中国发展带来的红利。

他说，2014年古巴在担任拉共体轮值主席国期间，促成中国-拉共体论坛的建立。如今古巴更加坚定地支持拉美与中国共建“一带一路”，因为“这对拉美而言意味着机遇”。

“中国不仅为合作伙伴带来贸易和投资，更把合作伙伴的国内发展需求放在心上，这是古巴所钦佩和支持的。”罗德里格斯说。

(责编：刘洁妍、杨牧)