原标题：白皮书：指责中国“盗窃”知识产权、强制技术转让毫无依据

新华社北京6月2日电（记者于佳欣、张伊伊）国务院新闻办公室2日发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书说，历史和事实充分证明，中国在科技创新方面取得的成就不是偷来的、不是抢来的，而是通过自力更生、艰苦奋斗得来的，指责中国发展靠“盗窃”知识产权，完全是无中生有、极其荒谬。

白皮书指出，美国无视中国多年来在加强知识产权保护、改善外资营商环境等方面的不懈努力和取得的巨大成绩，对中国作出诸多不客观的负面评价，采取加征关税、限制投资等经贸限制措施，挑起中美经贸摩擦。

白皮书说，中国高度重视知识产权保护，已建立起符合国际通行规则和适应中国国情的知识产权法律体系；重视发挥知识产权司法保护的主导作用，取得显著成效。中国民众和企业知识产权保护意识显著提高，对外支付知识产权使用费大幅提升，知识产权申请和登记量快速增长。中国的知识产权保护成效获国际广泛认可。

白皮书还引用了美国商会及杂志的观点。中国美国商会《2018年中国商务环境调查报告》显示，其会员企业在华运营的主要挑战中，知识产权侵权行为已由2011年的第5位降低到2018年的第12位。《外交官》杂志文章指出，中国将成为全球知识产权的领军者。在中国开展业务的外国公司所提出的担忧，许多已通过司法改革和加强执法机制得到解决。

根据白皮书，目前，中国的主要创新指标已进入世界前列，国际影响力显著提升。2017年，全社会研发投入达1.76万亿元，规模居世界第二位；发明专利申请量达到138.2万件，连续7年居世界首位；发明专利授权32.7万件，同比增长8.2%，有效发明专利保有量居世界第三。

白皮书强调，中国始终以互利共赢作为基本价值取向开展国际技术合作。中国鼓励和尊重中外企业按照市场原则自愿开展技术合作，坚决反对强制技术转让，严厉打击侵犯知识产权的违法犯罪行为。指责中国强制技术转让没有事实依据，完全站不住脚。

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