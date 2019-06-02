原标题：白皮书：中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府

新华社北京6月2日电（记者陈炜伟、郭萧宇）国务院新闻办公室2日发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书指出，中美经贸磋商严重受挫，责任完全在美国政府。

白皮书说，美国挑起经贸摩擦后，中国不得不采取应对措施，两国贸易、投资关系受到影响。双方从两国人民福祉需要、从各自经济发展需要出发，都认为有必要坐下来进行谈判，通过磋商解决问题。自2018年2月经贸磋商启动以来，已取得很大进展，两国就大部分内容达成共识，但磋商也经历了几次波折，每次波折都源于美国的违背共识、出尔反尔、不讲诚信。

白皮书指出，美国提出新的关税威胁后，国际社会普遍担忧中国可能取消赴美磋商计划，关注中美经贸磋商何去何从。中国从维护中美经贸关系的大局出发，保持理性、克制的态度，按照双方此前约定，于2019年5月9日至10日派出高级别代表团赴美进行第十一轮经贸磋商，展示与美国通过对话解决经贸分歧的最大诚意和负责任态度。

白皮书说，中美双方进行了坦诚、建设性的交流，同意努力管控分歧，继续推进磋商。中国对美国单边加征关税的做法表达强烈反对，阐明严正立场，表示将不得不采取必要措施予以回击。中国再次强调，经贸协议必须是平等、互利的，在涉及中国核心利益的重大原则问题上决不会让步。双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税，采购要符合实际，同时确保协议文本平衡，符合双方共同利益。

白皮书指出，美国政府指责中国在磋商中“开倒车”完全是无稽之谈。在双方磋商仍在进行的过程中，就文本内容及相关表述提出修改建议、做出调整，这是贸易谈判的通常做法，美国政府在过去十余轮谈判中曾不断调整相关诉求，随意指责中方“倒退”是不负责任的。历史经验证明，试图通过泼脏水、拆台、极限施压等手段达成协议，只会破坏双方合作关系，错失历史机遇。

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