驻加纳大使王世廷在《商务金融时报》发表署名文章《不畏浮云遮望眼 风物长宜放眼量》

人民网阿克拉6月1日电（记者姜宣 特约通员楼淡竹） 5月27日，中国驻加纳大使王世廷在加主流媒体《商务金融时报》发表题为《不畏浮云遮望眼 风物长宜放眼量》的署名文章，介绍中国对中美贸易摩擦的政策立场，驳斥美国挑起贸易战的相关理由，强调任何负责任大国都不应为了“本国优先”而损害他国利益。全文如下：

中美经贸谈判与贸易摩擦吸引了全世界的目光。中美经贸谈判的本质是什么？究竟孰是孰非？保护主义盛行的后果是什么？我想就此分享一些我的看法。

一、中国对贸易摩擦的立场明确

中国不想打贸易战。在全球化深入发展的时代，贸易战对谁都没有好处。但是美方首先挥舞起贸易壁垒大棒，打上门来了。在这种情况下，中方不愿打，但也不怕打，必要时不得不打。

首先，中国有担当。在中国的文化基因中，深藏着“达则兼济天下”的理想和“独行快、众行远”的信念。1997年，亚洲金融危机爆发，中国顶住巨大压力，坚持人民币不贬值，不仅稳住了中国经济，而且帮助许多国家和地区走出了危机。2008年国际金融危机爆发后，中国没有袖手旁观，而是与各方同舟共济，并连续多年以超过30%的贡献率助力全球经济复苏。这次应对中美经贸摩擦，中国秉承负责任大国的担当和胸怀，本着对中国人民负责、对美国人民负责、对世界人民负责的道义立场与美方磋商，致力于真正解决中美经贸摩擦问题。

其次，中国讲诚信。诚信是一个人的立身之本，也是一个国家的生存之基。中国“复关”和“入世”谈判历时15年，尽管付出了代价，但我们履行了所有承诺，大幅降低进口关税、削减非关税壁垒，向全世界充分展示了负责任发展中大国的守信形象。就连美国贸易代表办公室发布的多份年度报告也不乏对中国入世的正面评价，认为中国政府认真履行了承诺。在中美贸易摩擦中，中方扩大进口美国大豆并降低部分产品关税，这体现的是诚意。即便在美方进行极限施压，宣布对2000亿美元的中国输美商品加征关税后，中方仍派代表团赴美进行第十一轮高级别磋商，把通过谈判解决问题的诚意保持到最后一刻。

再次，中国不好战。历史上，中国始终为强敌所环伺，屡遭游牧民族入侵。但中国对外作战多数是防御性质的，主要是为了保障国家和人民安全。你们当中可能有人爬过长城，获得过英雄证书。蜿蜒起伏的长城就集中体现了中国古代防御性的国防理念。对中美经贸摩擦，中方始终保持极大的克制，始终抱以极大的诚意，认真精心准备谈判。在美方升级中美经贸摩擦升级后，中方不得不反制，但同时仍希望美方回到双边经贸磋商的正确轨道，和中方共同努力，相向而行，在平等相待、互相尊重的基础上继续推进谈判。

最后，中国不怕战。中国早已融入世界经济的大海，并在融入大海中成为大海，拥有面对疾风骤雨的充足底气。2018年，中国经济总量跨过90万亿元人民币大关，人均GDP接近1万美元。今年一季度，中国国内生产总值同比增长6.4%，增速超出预期。去年中国消费对经济增长的贡献率已达76.2%，内需已成为拉动中国经济增长的主要引擎。这些数字说明，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘，中国应对外部挑战的能力不可同日而语，任何挑战都挡不住中国前进的步伐。中国绝不会无原则、无尊严地接受美方霸蛮要求。

二、美国挑起贸易摩擦的理由不成立

既然中国有担当、讲诚信，是多边自由贸易体系的捍卫者和受益者，那么美国为什么还要挑起贸易战呢？美国提出的理由是否站得住脚呢？我们不妨一条条来看。

（一）“美国吃亏论”难堪事实检验。美国一直在渲染自己是受害者，动辄将“美国每年都要输给中国5000亿美元”、“美国损失了数百万制造业岗位”等说辞挂在嘴边。戏剧性的是，中国正是通过严格遵循二战后美国制定的世界贸易规则，实现了对美顺差。美国宣称遭受并不公平对待，岂不是搬石头砸自己的脚？

有一点经济学常识的人都知道，贸易赤字是经济全球化模式下市场资源配置的结果，并非恶意的产物，也不一定对经济不利。美国物价十分便宜，正是因为中美贸易让质优价廉的中国商品走进美国千家万户。2015年对华贸易帮助美国降低消费物价水平近1.5%，为每个美国家庭平均节省850美元。德意志银行等第三方发布的研究报告认为，长期以来，美国实际上在中美双边贸易中获得了比中国更多的商业净利益。

（二）“盗窃知识产权”实为欲加之罪。美方宣称，中国每年窃取价值数千亿美元的美国知识产权，从而给美国的创新能力造成致命打击。这些所谓“真相”让人错愕，也是对一个研发经费年支出近2万亿元的国家的诋毁。当中国的互联网经济蓬勃发展、高速铁路纵横驰骋、5G技术开始推广应用，一些人对此产生“酸葡萄”心理可想而知。

和众多发展中国家一样，中国是现代科技的后来者，学习发达国家是科技是发展的必然途径。从2001年加入WTO起，中国对外支付知识产权费年均增长17%，2017年达到286亿美元，其中对美国支付的费用就达到71.3亿美元，约占总额的四分之一。目前，中国科研论文发表量已居世界第二位，技术专利申请量已居全球首位，保护知识产权就是在保护中国自己的利益。中国的成功从来不是、今后也不会靠“偷”得来。

（三）“强制技术转让”纯属子虚乌有。

实际上，中国政府从来没有对外资企业提出过此类要求。中外企业的技术合作和其他经贸合作完全是基于自愿原则实施的契约行为。中国的科技创新成就，正如美国前财政部长拉里·萨默斯所说：来自那些从政府对基础科学巨额投资中受益的优秀企业家，来自推崇卓越、注重科学和技术的教育制度。中国与美国等发达国家合作过程中发生的技术转移，源自发达国家企业出于利益最大化考虑的主动技术转让及产业转移。美国对属于市场行为的技术转让横加指责，其实是私心私利作祟，完全背弃了契约精神。

（四）“中国违背承诺”更是无稽之谈。

中美经贸磋商一年多来，中方一直抱着最大的诚意推动磋商，即使在美方威胁加征关税的情况下，中方工作团队仍从大局出发，赴美举行第十一轮中美经贸高级别磋商，最大程度展现了中方推动谈判的诚意。反观美国，近两年来在“以结果为导向”的“美国优先”政策下，接连退出巴黎协定、联合国教科文组织、伊朗核问题全面协议、联合国人权理事会中，逃避承担其应有的责任和义务。从去年5月美方撕毁中美在华盛顿达成的共识，一意孤行地加征关税，到随后肆意升级关税、极限施压，再到此番谈判仍在进行中又高举关税大棒，美国才是违背承诺的一方。

不难看出，美国对华发起贸易战，并不是为了解决公平问题，而是凭借自己长期以来占据的经济、金融规则优势，攫取不平等的收益。

三、开放融通才有未来

保护主义是国际社会共同的敌人。中国始终认为，只有聚焦合作，才符合中美共同利益。加征关税、单边措施解决不了任何问题，最终损害的是中美两国民众和企业利益。中美保持良好稳定的经贸关系，不仅对各自发展有利，也有助于推动世界经济持续健康发展。任何负责任大国都不应为了“本国优先”而损害他国利益。中方愿继续本着合作担当的精神，推动中美经贸关系稳定健康发展。

最后，我想引用一句名言：“黎明之前最黑暗”。国际社会应当团结起来，坚决反对保护主义的“至暗时刻”。只要国际社会团结一心，坚定信心，顺应开放融通的时代大潮，坚决反对贸易保护主义，定将迎来世界经济和美丽世界的曙光。

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