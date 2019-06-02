中建埃及分公司举行“六一”捐赠活动

人民网开罗6月1日电（记者周輖、曲翔宇）1日上午，中国建筑股份有限公司埃及分公司（中建埃及分公司）在位于埃及首都开罗的十月六日城孤儿院举行“六一”捐赠活动，为孤儿院的孩子们送上节日的问候与祝福。

在捐赠仪式上，中建埃及分公司为孩子们送上牛奶、鸡蛋、糖果等慰问物品，并向孤儿院捐助善款。中建埃及分公司副总经理周景锋表示，关爱儿童是每一个社会企业的责任。公司一直对促进中埃两国民心相通高度重视，积极履行中资企业在埃及的社会责任。他希望孩子们健康成长、传递爱心、奉献社会，同时祝愿老师们身体健康、工作顺利。

孤儿院负责人杜阿·萨利姆表示，中国企业对孤儿院儿童的关心和爱护体现了其社会责任与担当，孤儿院全体师生会将这份关爱之情铭记于心。中国企业对孩子们的成长和发展给予了关注和付出，使孩子们感受到了来自遥远中国的温暖和关爱。

捐赠仪式前，参与活动的20余名中建埃及分公司员工参观了孤儿院宿舍、食堂和诊所等场所，并同孩子们一起做游戏。现场一片欢声笑语，其乐融融。

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