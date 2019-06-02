原标题：日俄首脑将在大阪“见面” 再谈岛屿主权归属

日本外务大臣河野太郎5月31日会晤来访的俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，磋商日俄岛屿争议。按照日本媒体的说法，双方围绕岛屿主权归属“争吵继续”。

拉夫罗夫披露，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与日本首相安倍晋三打算6月29日在日本大阪“见面谈”。

【仍在吵】

安倍与普京去年商定依据1956年《日苏共同宣言》加快缔结和平条约的谈判进程。两国外长作为新谈判机制负责人，已经举行三次对话，5月31日在日本首都东京第四次会晤。

河野太郎与拉夫罗夫再次会晤后举行联合新闻发布会，确认双方会继续磋商领土争议。

据拉夫罗夫描述，双方现有分歧“并非无关紧要”。他同时宣布，普京6月下旬赴日本大阪出席二十国集团领导人会议，其间定于6月29日会晤安倍。

“我们将以灵活、建设性的方式继续推进（谈判），”河野说，“关于两国分歧之处，我已经（向俄方）明确告知日本的立场。”

齿舞、色丹、国后、择捉四岛在日本称作北方四岛，在俄罗斯名为南千岛群岛。这些岛屿第二次世界大战以前属于日本，二战后由苏联占领，苏联解体后俄罗斯作为继承国实际控制。日俄就四岛归属有争议，迄今没有缔结和平条约。

【盼开发】

河野与拉夫罗夫5月31日商定，将以不损害双方法律立场的形式推进四岛经济活动。

日本共同社报道，日本政府前些年力图从俄方手中夺回部分岛屿的控制权，现在同意搁置岛屿主权归属问题，与俄方联手推动四岛经济活动。

就四岛经济开发项目，两国正在磋商五方面共同开发，分别是海产品养殖、温室农业、观光旅游、风能利用和垃圾减量。其中，涉及观光旅游和垃圾减量的商业项目有望尽快实现。

另外，拉夫罗夫再次提及一个设想，即让俄罗斯萨哈林州与日本北海道之间实现互免签证，今后可以视情况扩大施行范围，直至俄日两国互免签证。目前，北方四岛处在俄罗斯萨哈林州管辖之下。

就在河野与拉夫罗夫会晤的前一天、即5月30日，日俄在东京举行由两国外长和防长参加的“2+2”磋商，就双方岛屿归属争议、日本引进陆基“宙斯盾”导弹防御系统等话题唇枪舌剑。

那次磋商中，日本防卫大臣岩屋毅向俄罗斯防长谢尔盖·绍伊古表达对俄方在北方四岛军事存在不断增加的关切。俄罗斯国防部去年12月宣布将向择捉岛和国后岛增派驻军。俄方说，俄军2017年进驻岛屿上两座军营，打算2019年再建造三座军营。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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