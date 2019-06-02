原标题：土耳其否认推迟接收俄制S-400防空导弹

土耳其从俄罗斯采购的首批S-400型防空导弹原定6月交付。一些媒体“曝料”，由于美国以制裁相威胁，土方正权衡是否推迟接收S-400。土耳其外交部5月31日否认这类报道。

土耳其外交部发言人哈米·阿克索伊当天告诉媒体记者，这项军购正按照事先约定时间继续落实，“一些媒体声称，应美方要求，土方正评估推迟接收俄制S-400（的可行性），这一报道没有反映真实情况”。

土方先前向美方提议设立工作组，评估S-400可能对北大西洋公约组织武器体系构成的影响。

阿克索伊5月31日说，这一提议“还在桌面上”。路透社报道，美方至今没有回应土方提议。

土俄2017年签订S-400军购协议，使原本紧张的土美关系进一步恶化。美国及其主导的北约反对土耳其采购S-400，理由是这一俄制防空系统与北约防空系统不兼容，且S-400配备的雷达系统能够定位并追踪美国及其盟国的F-35型战机，致使后者难以躲避俄方武器攻击。

美方先前多次要求土方取消S-400订单，威胁施行制裁、暂停向土方交付F-35战机零部件并暂停F-35项目合作，但土方坚持履行与俄方的合同。

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔5月27日接受土耳其新闻电视台采访时说，S-400系统6月可能不会交付。他没解释原因，但重申采购S-400“已成定局”。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和俄方官员曾经使用相同字眼，作出类似表述。

埃尔多安5月29日与美国总统唐纳德·特朗普通电话，谈及S-400军购。土耳其总统府说，埃尔多安再次提议就土耳其购买S-400设立土美联合工作组。两国领导人同意在6月日本大阪二十国集团峰会期间举行会晤。

知情人士5月28日告诉路透社记者，美方正认真考虑暂停F-35训练项目。依据土美协议，土耳其飞行员在美国亚利桑那州接受F-35战机飞行训练。土方坚决反对美方将S-400合同与F-35项目挂钩。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫5月31日回答媒体记者提问时确认，俄土S-400协议“当然”有效，正在履行过程中。

佩斯科夫先前说，美方以制裁威胁土方的做法“不可接受”，“完全负面”，俄方支持土方继续履约的立场。（王宏彬）（新华社专特稿）

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