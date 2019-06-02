俄罗斯一工厂爆炸致40余人受伤

新华社莫斯科6月1日电 据塔斯社报道，俄罗斯下诺夫哥罗德州捷尔任斯克市一家工厂1日发生爆炸，造成40余人受伤。
报道援引相关部门消息说，捷尔任斯克市一家工厂内的炸药生产车间当天发生爆炸，造成40余人不同程度受伤，部分伤者已被送往医院救治。伤者中包括工厂职工与当地居民。
事故目前未造成人员死亡。
据报道，当地部门共向该地派出超过400名救援人员和约50辆救援车辆，目前明火已被扑灭，事故现场已被封锁。俄联邦侦查委员会已对这起事故展开调查。
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