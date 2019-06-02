第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼日利亚赛区决赛落幕

|拉各斯大学孔子学院学生宝荣获得冠军（西非华文报供图）
人民网拉各斯6月1日电（记者姜宣，特约通讯员雷虹） 5月31日，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼日利亚赛区决赛在拉各斯大学顺利落下帷幕。
比赛分为中华文化知识抢答、才艺展示以及个人主题演讲3个环节。在“天下一家”主题演讲环节中，“包容开放”、“合作共赢”、“人类命运共同体”、“一带一路”等字眼反复出现在选手们的演讲中，他们引经据典，并结合自己的亲身经历，用清晰流利的汉语诠释了自己对演讲主题的理解。
最终，16名参赛选手中，来自拉各斯大学孔子学院学生宝荣夺得冠军，纳姆迪阿奇克韦大学孔子学院的张浩凯获得了亚军。
驻尼使馆文化参赞李旭大表示，孔子学院以文化作纽带，搭建了联通世界的“汉语桥”。随着中尼两国日益亲密的友好关系，文化交流也愈加频繁，欢迎尼日利亚民众学习汉语，也相信汉语能够给他们带来真正的帮助。
驻拉各斯总领事馆副总领事管仲奇、拉各斯大学副校长欧贡莎拉、中资企业代表以及各汉语教学点学生300余人观看了比赛。
|参赛选手和嘉宾合影（西非华文报供图）
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