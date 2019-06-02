世界卫生组织：不要让烟草夺去你的呼吸

人民网联合国6月1日电（记者 杨俊）5月31日是世界无烟日，世界卫生组织强调烟草给肺部健康带来的危害：40%以上烟草相关死亡是由肺部疾病造成的，包括癌症、慢性呼吸道疾病和结核病。世卫组织呼吁各国和伙伴扩大行动，防止人们接触烟草。

世卫组织总干事谭德塞博士表示：“每年，烟草造成至少800万人死亡。还有成百上千万人因吸烟患肺癌、结核病、哮喘或慢性肺病。健康的肺对健康生活至关重要。今天和每一天，你都可以对烟草说不，从而保护你自己以及朋友和家人的肺。”

2017年，烟草导致330万吸烟者和二手烟接触者死于与肺部有关的疾病，包括：150万人死于慢性呼吸道疾病；120万人死于癌症，如气管癌、支气管癌和肺癌；60万人死于呼吸道感染和结核病；6万多5岁以下儿童死于二手烟引起的下呼吸道感染。那些活到成年的人在以后的生活中更容易患上慢性阻塞性肺病。

接触烟草对肺部健康的影响很大，吸烟是导致肺癌的主要原因，占全球肺癌死亡人数的三分之二以上。在家里或工作场所接触二手烟也增加肺癌风险。戒烟可以降低肺癌风险：戒烟10年后，肺癌风险降至吸烟者的一半左右。

吸烟还是慢性阻塞性肺病的主要原因，患者肺中积聚脓液导致咳嗽和呼吸困难。年轻时就开始吸烟和接触二手烟的人患慢性阻塞性肺病的风险尤其高，因为吸烟显著减缓肺器官发育。烟草还加剧哮喘，从而限制活动并导致残疾。及早戒烟是减缓慢性阻塞性肺病进展和改善哮喘症状的最有效治疗方法。结核病：结核病损害肺，降低肺功能，而吸烟又会进一步加重这种情况。世界上大约四分之一人口患有潜伏性结核病，并面临着出现活动性结核病风险。吸烟者患结核病的几率是不吸烟者的两倍。

吸烟还引起活动性结核病，加上吸烟给肺健康造成的破坏性影响，大大增加因呼吸衰竭而致残和死亡的风险。结核病患者应立即采取措施戒烟，以确保抗结核治疗产生效果。

如果母亲吸烟或母亲接触二手烟，胎儿在子宫内就会接触烟草烟雾毒素，往往会出现肺部发育和功能下降。接触二手烟的幼儿面临哮喘、肺炎和支气管炎发病和恶化以及经常发生下呼吸道感染的风险。吸烟者应确保不在婴幼儿在场的情况下吸烟。

烟草烟雾是一种危险的室内空气污染形式：它含有超过7000种化学物质，其中69种已知会致癌。尽管烟雾可能看不见且没有气味，但它可以在空气中停留长达五个小时。

世卫组织敦促各国全面实施《世界卫生组织烟草控制框架公约》并执行有效的烟草控制行动，包括通过征税减少烟草需求、设置无烟场所和提供戒烟支持。世卫组织还鼓励家长和社区领袖采取措施保护家人和社区的健康，包括告知他们烟草的危害并保护他们不受其害。

为实现可持续发展目标有关到2030年将非传染性疾病导致的过早死亡降低三分之一的具体目标，烟草控制必须成为世界各国政府和社区的重点。按目前的进展，全世界将无法如期实现这个目标。

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