“爱心助学泰北行”在泰国启动

人民网曼谷6月1日电（记者孙广勇）6月1日，中国昆明华文学学校同泰国清迈地区华人村华文教师联谊会签署师范专科班联合办学仪式上，泰国新侨“爱心助学泰北行”捐赠仪式举行，中国四川新华乐知教育科技有限公司与与泰国清迈地区华人村华文教师联谊会合作共建的“新华智慧汉语学堂”同日授牌落地清迈教联高级中学。

中国驻清迈总领事任义生出席并见证仪式。侨务领事许倩、华人村华文教师联谊会会长林相贤、云泰文苑主任张明军、昆明华文学校常务副校长金海及该教师联谊会16所会员或合作学校的校董、校长、师生代表300余人出席。

泰国新侨“爱心助学泰北行”代表孙胜军向教师联谊会所属学校捐赠了一批价值22万泰铢的服装、文具等爱心助学物质。

四川新华乐知教育科技有限公司泰国合作方代表魏光磊向清迈教联高中转交了“新华智慧汉语学堂”装配物资，并向来宾参观了“易汉语”系列教材和年兽、财神等中国春节代表性元素等AR、VR展台，活动深深吸引着现场嘉宾驻足体验。

任义生总领事说，新侨在泰事业发展的同时，主动融入当地，回馈教育慈善事业，他表示肯定；对四川新华乐知以“教育文化+科技”的形式积极参与支持泰北华文教育的发展表示赞许。

孙胜军说，来到大谷地华人村，感触很深、很感动、很受教。看到总领事馆的大力支持、侨领校董老师的倾心付出、学生对学习的渴求。曼谷现有一批新侨事业初成，即积极融入回馈泰国当地社会，参与公益慈善。华侨华人血脉相连，有幸尽微薄之力参与华文教育事业更是一种荣耀。此次“爱心助学泰北行”是开始，会持续关注华人村、泰北的华文教育事业。

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