中拉文化交流中心在京成立

人民网北京6月1日电 （记者管克江）中拉文化交流中心5月31日在北京成立。这是国内第一家致力于推动中国和拉美地区人员交往和文化交流的民间机构。阿根廷、巴拿马、智利、哥伦比亚、墨西哥、厄瓜多尔、乌拉圭、古巴等国驻华外交官以及中国前驻拉美国家大使，中拉学者等各界代表约50人参加了当天的成立仪式。

中拉文化交流中心理事长王立朝在成立仪式上表示，希望中心能让中国同胞无须远赴万里就能在家门口体验拉美的美好，同时也帮助拉美的朋友在中国找到“家”的感觉。中心坐落于魏善庄镇世界月季主题园。中拉文化交流中心的成立充分响应了北京市对大兴区“南中轴文化中心”和“国际交往新门户”的新定位。

阿根廷驻华大使盖铁戈在致辞中指出，文化交流是加强相互理解的桥梁。拉中人民有着走近彼此的强烈渴望，山海无法阻隔。阿根廷大使馆非常重视文化交流与传播在增进阿中民心相通中的作用。

当晚在世界月季主题园开幕了“2019潘帕斯中拉美食文化嘉年华”活动，为期一个月。

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