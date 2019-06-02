中国国际服务贸易交易会意向签约金额超千亿美元

本报北京6月1日电 （记者贺勇）6月1日，2019年中国国际服务贸易交易会（简称“京交会”）落下帷幕。本届京交会共实现意向签约项目440个，意向签约金额1050.6亿美元。

据介绍，本届京交会展区达16.5万平方米，先后举办了240余场论坛会议和洽谈交易活动；吸引了137个国家和地区、21个国际组织、8000余家境内外企业及机构参展参会。经初步统计，超过40万人次客商参加各会场活动，其中主会场12万余人次，比上届增加20%以上。

本届京交会发起成立全球服务贸易展望委员会，这是一个非官方、开放型的组织，旨在为把京交会打造成具有全球影响力的服务贸易展会提供智力支持，推动国际服务贸易实现更高质量的发展。同时，本届京交会还发起组建了一批促进服务业和服务贸易发展的联盟、基金及平台。此外，还成立了中国5G应用创新联盟、中国音乐产业投资发展联盟等12个行业发展联盟、基金及平台。

《 人民日报 》（ 2019年06月02日 01 版）

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