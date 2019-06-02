原标题：指责印度设置贸易壁垒 美国取消给予印普惠制待遇

新华社华盛顿5月31日电（记者熊茂伶 许缘）美国总统特朗普31日宣布，美国政府将于6月5日正式取消给予印度的普惠制待遇。这一举措将导致美国和印度的贸易关系变得更加紧张。

特朗普当天发布总统公告说，由于印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入，根据《1974年贸易法》授权，美国政府将终止其普惠制待遇。

普惠制是指发达国家单方面对从发展中国家输入的制成品和半成品普遍给予优惠关税待遇的一种国际贸易制度，是在最惠国待遇税率基础上进一步减税或全部免税的更优惠待遇。

今年3月初，美国贸易代表办公室曾发表声明说，美国政府计划取消给予印度和土耳其的普惠制待遇。按照法律规定，取消普惠制待遇需在通知美国国会和相关国家政府至少60天后方可生效。

美国政府于2018年4月启动对印度的相关审查。美方认为，印度设置了一系列贸易壁垒，对美国商业产生了严重的负面影响。尽管两国政府就相关问题进行了密集接触，但未能达成一致。

美国贸易代表办公室的数据显示，截至2017年，约56亿美元印度输美商品享受普惠制待遇，印度是该制度的最大受益者。2018年美国从印度进口商品总额达544亿美元，向印度出口331亿美元，贸易逆差为213亿美元。

此外，美国贸易代表办公室在去年初宣布对进口洗衣机和光伏电池及组件征收保障性关税时，对印度等部分发展中国家进行了豁免。但在31日发布的公告中，特朗普表示印度将不再享受上述豁免。

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