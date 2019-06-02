推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

第十七批援塞内加尔医疗队队员正在给当地患者检查眼睛。

本报记者 吕 强摄

2018年2月，中国政府和联合国开发计划署向孟加拉国北部洪泛平原受洪灾影响的群众提供援助。图为领取救灾物资的当地民众。

联合国开发计划署供图

共建一带一路已成为世界广泛参与的公共产品

徐浩良

共建“一带一路”倡议成为一个开放式的全球合作平台，它所释放的潜力在不断增大。联合国充分支持共建“一带一路”。

随着共建“一带一路”朋友圈的不断扩大，共建“一带一路”倡议成为一个开放式的全球合作平台，它所释放的潜力在不断增大。通过对发展融资等领域的支持，共建“一带一路”大力推进全球经济、社会和环境可持续发展，这正是联合国2030年可持续发展议程的三大核心支柱。在加强政策沟通、设施联通、贸易畅通和资金融通的同时，共建“一带一路”也助力伙伴国家间的民心相通。这与联合国的17个可持续发展目标都深度契合。

全球发展融资的经验表明，整合研究一套体现高标准、高质量发展理念的经济、社会和环境标准，充分将其应用到共建“一带一路”相关项目中，并覆盖项目执行的各个阶段，这将促进共建“一带一路”与可持续发展目标实现协同增效。

在此背景下，联合国开发计划署与中国有关机构正在开展一项新研究。该研究汇总分析了多边开发银行和各国开发银行为确保项目在经济、社会和环境三大领域实现可持续发展而采用的规则，也分析了中国政府、金融机构在推进可持续投融资方面的政策、标准与实践。

我们建议融合共建“一带一路”参与各方的标准和规则，并将其对标国际可持续发展实践，结合联合国各项公约和协议，提出一系列对项目成功有决定影响的核心规则。我们相信，这将进一步推动高质量共建“一带一路”成为世界经济、社会和环境三方面可持续性发展的驱动力。

共建“一带一路”倡议已成为世界广泛参与的公共产品，在项目中积极推行这些综合各方诉求形成的标准十分重要。这将有助于推动可持续基础设施投资；帮助我们更好地应对共建“一带一路”过程中遇到的各类风险，提升共建“一带一路”项目的影响力；有助于缩小融资缺口，特别是帮助发展中国家获得其所需要的大额融资，从而更好地实现可持续发展的各项目标。

中国一直坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持多边主义。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的成功举办，再次展示了中国对全球发展事业的支持及在国际事务中的领导力，凝聚了更多国际共识。联合国充分支持共建“一带一路”。因为我们相信，在共建“一带一路”的合作框架下，实现发展红利的最大化，增强世界对实现2030年可持续发展目标的信心，让所有人从中受益，前景光明。

（作者为联合国助理秘书长兼联合国开发计划署亚太局局长，本报记者王海林采访整理）

共建一带一路已成为参与各方经济发展的重要引擎

范塔洪

共建“一带一路”为各国贡献发展智慧，与世界共享发展成果。中国积极推动共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体，为其他发展中国家带去更多资金和技术，展现了负责任大国的担当。

近6年来，共建“一带一路”在实现参与各方合作共赢、共同发展方面取得卓越成绩。特别是在全球经济增长乏力的背景下，共建“一带一路”通过基础设施投资和加强区域合作促进发展，已成为参与各方经济发展的重要引擎，有助于加快区域经济一体化进程。

非洲是共建“一带一路”不可或缺的一部分。自2013年“一带一路”倡议提出以来，非盟各成员国就将此视为进一步加强非中合作的重要平台。共建“一带一路”倡议与非盟《2063议程》十分契合，都为参与各方共同发展、共同繁荣制定了目标，并展开了落实行动。中国切实履行支持非洲和平发展的承诺，是非洲重要的合作伙伴。正如我们看到的，非洲大陆正在享受共建“一带一路”带来的成果：非洲第一条电气化铁路亚吉铁路让内陆国家与海洋联通；肯尼亚的蒙内铁路累计为当地创造近5万个工作岗位，拉动经济增长1.5个百分点……

近6年来，中国同“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元，中国企业对共建“一带一路”国家直接投资超过900亿美元，一大批合作项目落实推进。创造就业机会、改善基础设施、扩大贸易往来、增进文化交流……这些成就表明，共建“一带一路”为各国贡献发展智慧，与世界共享发展成果。包括亚洲、欧洲和非洲等地区的国家正在通过共建“一带一路”实现增长和繁荣。

首届“一带一路”国际合作高峰论坛为促进共建“一带一路”走深走实奠定了重要基础，用实际成果肯定了包容性合作对可持续发展的重要性。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛延续了这些强有力的合作和共同发展的精神，同时推动各国为实现绿色、高质量发展采取更强劲的行动。

当今世界正面临百年未有之大变局，中国积极推动共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体，为其他发展中国家带去更多资金和技术，展现了负责任大国的担当。

今天，共建“一带一路”以开放的姿态欢迎全世界的朋友，越来越多的国家和地区表达了加入共建“一带一路”大家庭的愿望。共建“一带一路”倡议是富有全球治理智慧和推动人类共同发展的公共平台，为促进全人类福祉作出贡献。

（作者为非盟委员会主席办项目协调官，本报驻南非记者吕强采访整理）

共建一带一路奏响全球发展合作的交响乐

马哈穆德·艾勒艾敏

共建“一带一路”为世界发展注入了新动力，也为促进国际合作、推动全球治理体系变革与构建人类命运共同体作出了重要贡献，为人类不同文明间的互学互鉴树立了榜样。

目前，已有不少阿拉伯国家同中国签署了共建“一带一路”合作协议。2018年7月，阿中双方在中阿合作论坛第八届部长级会议上达成并签署《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》，这是中国同区域组织和地区国家集体签署的第一份共建“一带一路”合作文件，掀开了阿中关系的新篇章。

能源合作是阿中共建“一带一路”的重点领域。在“一带一路”合作框架下，阿拉伯国家联盟和中国坚持共商共建共享的原则，能源政策沟通不断深化、能源基础设施互联互通不断加强。阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站采用世界先进的超超临界燃煤技术，约旦阿塔拉特发电站帮助约旦实现了油页岩发电的愿望，两大项目开启了阿中电力合作新面貌。

随着共建“一带一路”不断推进，阿中合作领域从能源逐步拓展到经济贸易、科技合作、人文交流等方方面面，一批重大工程项目落地生根。位于埃及的苏伊士经贸合作区已初步形成新型建材、石油装备、高低压装备、机械制造四大主导产业，其中不少是埃及工业发展的龙头企业。这将在给当地带来经济效益的同时，带动大量就业及提升埃及相关产业水平。

基础设施是经济发展的重要先决条件。共建“一带一路”为世界上发展程度不同的国家在经济合作和工业发展方面创造了机遇。相关项目不仅为阿拉伯国家在兴建公路、高速铁路、港口等基础设施领域给予支持，也给当地居民带来了实实在在的好处。

特别值得一提的是，埃及的经济振兴计划，沙特的“2030愿景”，约旦的“2025愿景”等不少阿拉伯国家的发展战略同“一带一路”倡议高度契合，发展规划的对接为阿中长远合作打下坚实基础。

不久前，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行。阿拉伯国家对此高度关注。本届高峰论坛进一步丰富了高质量共建“一带一路”的理念，对外传递出加强国际合作、促进世界经济增长、建设开放型世界经济的积极信号。阿拉伯国家将在共建“一带一路”的合作框架下，继续同各国加强发展政策对接和基础设施互联互通，推动可持续发展，增进务实合作和人文交流。

共建“一带一路”为世界发展注入了新动力，也为促进国际合作、推动全球治理体系变革与构建人类命运共同体作出了重要贡献，为人类不同文明间的互学互鉴树立了榜样。

共建“一带一路”不设置任何门槛，对各国均保持开放性，奏响全球发展合作的交响乐。各方都为共建“一带一路”贡献着不同的力量，并在其中获得互补的发展优势。共建“一带一路”创造的机遇和成果属于世界。

（作者为阿盟驻华代表处主任，本报记者李欣怡采访整理）

青年为共建一带一路注入青春活力

洪 腾

我们期待共建“一带一路”为参与国的大多数青年群体创造更多健康发展和参与国家发展进程的机会。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛为共建“一带一路”国家的青年人获得全方位发展和赋权带来了巨大的机遇和可能性。

中国提出的共建“一带一路”倡议对实现2030年可持续发展议程将具有至关重要的作用。共建“一带一路”倡议旨在促进全球长期、共同、可持续发展。在共建“一带一路”倡议沿线的大多数国家，10—24岁以下的青年占人口总数约1/5，是社会中的一个重要群体。毫无疑问，青年是共建“一带一路”的生力军，为共建“一带一路”注入青春活力。

正如联合国秘书长古特雷斯所指出，青年将决定我们能否实现2030年可持续发展目标。中国国家主席习近平强调，青年是国家的希望、民族的未来。为实现共建“一带一路”的宏伟目标，青年交流和教育已融入共建“一带一路”的优先行动计划。

强有力的证据表明，共建“一带一路”对诸多参与国交通、通信和能源基础设施的投入正帮助这些国家提高经济增长率。对青年人力资本的投入可以在更大层面上扩大能源、交通设施、电子商务平台和产业集群投入的影响力度。历史经验告诉我们，要保持经济增长的可持续性和包容性，我们需要为人们当下的生活带去更多福祉，为年富力强的青年群体带去更多对未来的乐观期待。

展望未来，我们期待共建“一带一路”为参与国的大多数青年群体创造更多健康发展和参与国家发展进程的机会。尤其是，本着“不让任何一个人掉队”的2030年可持续发展议程的精神，我们期待共建“一带一路”为更多青年群体创造发展机会。

健康的人口是消除贫困、维护环境和促进经济强劲增长的核心。在过去40多年间，中国使7亿多人脱贫，并已成为全球第二大经济体。联合国人口基金一直是中国在生殖健康领域的支持伙伴。同时，联合国人口基金见证了中国在过去几十年的发展。中国在努力扩大生殖健康产品的可及性等方面取得了重大进步。中国的丰富经验可供其他共建“一带一路”沿线国家学习借鉴。

自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，相关合作项目稳步推进，成效显著。截至目前，已有160多个国家和国际组织同中国签署了共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”朋友圈的足迹遍布亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲等地区。作为一个促进全球发展的重要平台，共建“一带一路”的不断发展，离不开中国对相关项目可持续性、包容性和公平伙伴关系的高度重视。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛不久前成功召开。论坛圆桌峰会通过联合公报，指出将本着以人民为中心的理念，促进包容性和高质量的经济增长并改善民生，进一步强调将重视加强在人力资源开发、教育和职业培训方面的合作。这些都为共建“一带一路”国家的青年人获得全方位发展带来了巨大的机遇和可能性。

（作者为联合国人口基金驻华代表，本报记者王海林采访整理）

共建一带一路可以为新型伙伴关系创造机遇

芮心月

共建“一带一路”倡议与联合国2030年可持续发展议程相契合，可以为建设新型伙伴关系创造机遇，为儿童创造更美好未来。

联合国儿童基金会（联合国儿基会）在全球190多个国家和地区设有办事机构，与各国政府和其他联合国机构建立了强有力的合作关系，在促进儿童健康成长与发展方面拥有雄厚的专业力量。联合国儿基会与中国政府开展合作已有40年之久。在共建“一带一路”合作框架下，联合国儿基会将继续成为中国的合作伙伴之一。

共建“一带一路”倡议有潜力让广大儿童受益。联合国儿基会和中国政府在教育、儿童卫生保健和营养以及儿童保护等领域，共同规划和实施了具有创新模式的试点项目。如开展多年的中国儿童福利示范项目，联合国儿基会协助中西部5个省份的120个村落设立“儿童福利主任”岗位，负责全面了解基层儿童生存发展和受保护状况，并帮助他们获得基本社会福利服务。联合国儿基会具有项目设计和实施方面的专业经验，愿意同中国展开更加深入的合作，包括在“一带一路”沿线国家开展合作。

40多年来，中国在减贫方面取得稳步进展，7亿多人口摆脱贫困，为联合国千年发展目标的实现作出了贡献。越来越多的国家希望借鉴中国的发展经验。今天，南南合作与三方合作的重要作用愈发凸显。因此，促进中国与其他发展中国家的交流，也成为联合国儿基会工作的重要组成部分。中国对南南合作的支持为世界各国的发展提供了良机，帮助其他国家不断获益。

近年来，联合国儿基会同中国在共建“一带一路”合作领域取得的成果切实让儿童受益。早在2016年9月，联合国儿基会就与中国政府签署了加强双方南南合作的备忘录，为更好地落实2030年可持续发展议程奠定了基础。2017年5月，中国政府向联合国儿基会捐款300万美元（1美元约合6.77元人民币），用于支持其在黎巴嫩和索马里的人道主义援助项目，为需要帮助的家庭和儿童送去了温暖。在黎巴嫩，中国提供的援助还惠及了该国境内的叙利亚难民儿童，让他们获得了学习用品和过冬衣物。

在首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，联合国儿基会与中国政府签署了“一带一路”合作谅解备忘录。2019年3月，联合国儿基会与中国商务部签署了实施三方合作项目的资金协议。所有这些项目都为关键领域知识和专业技能的分享交流提供了机会。

共建“一带一路”倡议与联合国2030年可持续发展议程相契合，可以为建设新型伙伴关系创造机遇，为儿童创造更美好未来。我们参加了不久前成功举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，并与中国国家发展和改革委员会共同发起了“关爱儿童、共享发展，促进可持续发展目标实现”合作倡议。本着这一倡议的精神，我们将致力于倡导和推动合作，通过项目实施为“一带一路”沿线国家的儿童生活带来积极的影响。

（作者为联合国儿童基金会驻华代表，本报记者王海林采访整理）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年06月02日 07 版）

(责编：冯粒、曹昆)