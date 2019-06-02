萨尔瓦多当选总统会见中国政府特使秦刚

新华社圣萨尔瓦多5月31日电 5月31日，即将就任的萨尔瓦多当选总统布克莱在圣萨尔瓦多会见应邀来萨出席总统权力交接仪式的中国政府特使、外交部副部长秦刚。
秦刚转达了习近平主席对布克莱的诚挚祝贺和良好祝愿。秦刚强调，中方愿在相互尊重、平等互利、互不干涉内政基础上，同萨方共同推动中萨关系健康稳定向前发展。
布克莱请秦刚转达对习近平主席的真挚问候。布克莱表示，萨尔瓦多新政府致力于继续发展萨中关系，将正确处理涉台问题，愿同中方保持高层交往，加强政治对话，在广泛领域开展合作。萨中关系大有可为、前景光明。
同日，即将卸任的萨尔瓦多总统桑切斯会见秦刚。
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