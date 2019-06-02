5月31日，东南亚执政党干部考察团一行来到广西大学，与广西大学专家及师生共同探讨中美经贸摩擦及其给东盟等地区带来的影响。

“美国发动对华贸易战，不是站在经济学的角度，更不是因为贸易的不平衡。中国经济在过去40年的迅速增长让美国感到担忧和焦虑，美国就想通过贸易战打压中国发展。”广西大学国际关系问题专家一针见血地指出了美国打贸易战的战略意图。

针对如何解决贸易不平衡问题，来自印尼、老挝等国的外宾表示，贸易逆差是国际贸易中的正常现象。出现贸易逆差并不可怕，关键在如何解决。正确有效方式是通过调整经济和产业结构、加强贸易协商合作，而不是通过加征关税限制进口。

针对美国在贸易问题上搞极限施压、动用国家力量打压华为等中国高科技企业的做法，来自马来西亚民主行动党的外宾指出，没有哪个国家能够通过打压其他国家实现发展进步。实现发展进步的最好途径是加强交流学习、取长补短以及合作共赢。

“各国都愿意使用物美价廉和更有竞争力的产品。中国的5G技术在全世界居于领先水平，各国特别是亚洲国家自然倾向于使用中国相关产品，这不是通过打压遏制就能阻止的。”来自泰国人民国家力量党的外宾说。

来自柬埔寨、缅甸、菲律宾等国执政党的外宾表示，在全球经济面临下行压力增大的背景下，中美贸易战不仅影响中美两国，也殃及东盟乃至世界经济复苏。东盟国家执政党和政府对美发动贸易战危害深表关切和担忧，希望中美双方回到谈判桌上，本着友好、理性和负责任的态度尽快解决有关问题。

作为多边贸易体制的参与者和受益者，东盟国家十分关注美国发起贸易战对多边贸易体制的影响。来自马来西亚人民公正党的外宾表示，在经济全球化深入发展的今天，我们应该推动形成自由市场和多边贸易体制，不应人为设置贸易壁垒，更不应该搞单边主义。如果世界退回到单边主义、保护主义的老路，那将是非常悲哀的。

外宾们一致表示，“应当坚持多边主义和自由贸易，这是抵御贸易战最好的方式”，中国和东盟应该加强在这方面的通力合作。

《 人民日报 》（ 2019年06月02日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)