中国市场更加充满魅力（国际论坛）

我依然记得，第一次去中国是在1998年，在此后的20多年里，我因工作在中国常驻8年，去中国出差40多次，亲眼见证了中国发生的翻天覆地的变化。尤其是最近六七年，中国变化更大，发展更快，开放程度更高，不仅基础设施等硬件方面达到国际标准，而且移动支付等软件方面领先世界。

我所在的小林制药是一家生产销售医药品和日化用品的企业，从1998年开始进驻中国以来，20多年间取得了巨大的业绩。目前，小林制药在中国国内市场年销售额达到4亿元人民币，过去4年间销售额增加了4倍。

我们一直十分重视中国市场，今后也看好中国市场，这是因为中国一系列扩大开放利好因素，令我们备受鼓舞。

经过40多年的改革开放，中国经济取得举世瞩目的成就，民众生活水平有了极大提高。中共十九大提出，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们将努力把我们的产品用于满足中国人民日益增长的美好生活需要。

中国特色社会主义制度符合中国国情。在这一制度下，激发企业家不断创新并产生新的商业模式，比如中国移动支付和电商平台的发展，极大便利了民众的生活，也为经济发展创造了机遇。

2018年是中国改革开放40周年，中国发出进一步扩大开放的强音。在博鳌亚洲论坛2018年年会上，习近平主席指出“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，并宣布了大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等四项举措。2018年11月，首届中国国际进口博览会在上海举办。进博会为外商搭建了进入中国市场的平台，小林制药在进博会上认识了来自中国各地的许多新朋友，我们期待今后继续参加进博会。

随着改革开放40多年的发展，中国已经从世界工厂变为活力大市场。今年1月开始实施的电子商务法，对知识产权保护做了全面、完善的规定，有利于我们将更多产品出口到中国。我们感到中国市场更加充满魅力。

更令人高兴的是，在今年的中国全国两会上，审议并通过了外商投资法。外商投资法第二十二条规定：“国家保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，保护知识产权权利人和相关权利人的合法权益；对知识产权侵权行为，严格依法追究法律责任。”这让我们看到了中国进一步扩大开放的信心和决心，为包括小林制药在内的外国投资者在中国享受公平待遇提供了法律保障，我们对此深表欢迎。

（作者为小林制药（中国）有限公司董事长）

《 人民日报 》（ 2019年06月02日 03 版）

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