中国驻美使馆举办2019年端午节联谊招待会

人民网华盛顿6月1日电（记者 张梦旭）5月31日，中国驻美国使馆举办2019年端午节联谊招待会，来自华盛顿地区近200名旅美侨胞台胞和留学生欢聚一堂，共同庆祝中华民族的传统节日端午节。使馆公使徐学渊、领侨处公使衔参赞钟瑞明等出席活动。

中国驻美使馆公使徐学渊在2019年端午节联谊招待会上讲话 张梦旭摄

徐学渊公使讲话指出，家是最小国，国是千万家。正是这种情怀，支撑着五千年中华文明生生不息，延绵不断；也正是这种情怀，激励着无数中华儿女在不同的历史阶段上下求索，自强不息。中华民族已经总体上实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的目标。在中华民族走向伟大复兴的进程中，台湾同胞定然不会缺席，两岸同胞应当也必将携手同心，共担民族复兴的责任，共享民族复兴的荣耀。

徐学渊在讲话中还强调，中美关系的过去不是由一小撮狂妄自大的美国政客写就的，中美关系的未来也绝不会被他们所操控。历史是人民创造的，中美关系的前景必须由两国人民来绘就。希望在坐的侨胞台胞和留学生们，继续为促进中美友好、推进两岸关系和平发展和中华民族伟大复兴而不懈努力。

来自华盛顿地区近200名旅美侨胞台胞和留学生出席了招待会 张梦旭摄

来宾们在品尝粽子等美食的同时，欣赏了使馆阳光学校及费郡舞蹈艺术学校表演的中华武术、童声独唱和舞蹈，以及中国传统茶艺和民乐表演，招待会充满了浓浓的中华文化和两岸一家亲氛围。

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