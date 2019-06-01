国际锐评：中国立案调查联邦快递 依法保护用户权益

这一消息，符合公众期待。因为，就在5月24日，联邦快递将华为公司从日本寄往中国的2个包裹转到美国，并试图将另外2个从越南寄往华为亚洲其他办事处的包裹转到美国。虽然联邦快递事后进行道歉，但仍声称货件是“被失误转运”，没有外部干扰。然而，在美国将华为列入出口管制“实体清单”后，联邦快递作为华为合作伙伴，一而再、再而三地发生所谓“包裹误运事件”，难道只是巧合？更何况，美国“棱镜”项目爆料人斯诺登曾举证，美国政府确实拥有“物流拦截”的能力。联邦快递的“误运”究竟是业务层面的疏漏，还是有意配合美国政府的“长臂管辖”，必须要向外界解释清楚。

根据中国快递业有关法规，快递公司要保障寄件人的通信自由，不能误投，不能隐匿，不能私拆，更不能超范围转给他人。据此，中国有关部门与联邦快递进行了严肃交涉，并依法对其立案调查。

作为一家在中国运营数十年的快递公司，联邦快递有义务配合中国有关部门的调查，中国有关部门有权力依据调查结果对其做出相应的处罚。中国所有企业和人员快递服务的合法权益，都应当依法得到保护。

目前，中国已建立“不可靠实体清单”制度，将依据中国有关法律法规，对列入清单的实体采取任何必要的法律和行政措施。联邦快递遭调查，对其他不遵守中国法律法规的外国企业、组织和个人将是一个警告。

中国市场巨大，利润丰厚，欢迎外资企业前来发展，但前提是必须遵守中国的法律法规，遵守市场规则和契约精神，不能出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，不能损害中国消费者的正当权益。只有这样，外资企业才会在中国迎来广阔的发展机遇。（国际锐评评论员）

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