中国代表团：坚决反对美方有关台湾和南海问题的错误言论

新华社新加坡6月1日电（记者林昊）中央军委联合参谋部副参谋长邵元明1日在新加坡举行的香格里拉对话会（香会）期间表示，中方欢迎美方继续发展稳定中美两军关系的表态，但坚决反对美方在台湾、南海等问题上的一些错误言论。

美国代理国防部长沙纳汉当天在香会上作了主旨发言。邵元明在中国代表团举行的吹风会上表示，沙纳汉在发言中表达了继续发展一个稳定的中美两军关系的愿望，对此中方表示欢迎。但中方也注意到，沙纳汉在台湾、南海等问题上老调重弹，发表了一些错误言论，对此中方坚决反对。

关于台湾问题，邵元明指出，台湾自古以来就是中国不可分割的一部分，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普遍共识。美方却在香会上再次表示将根据所谓的“与台湾关系法”向台湾提供必要的支持。邵元明指出，美方近来在涉台问题上的一系列消极言行，违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定，危害中国主权和安全，向“台独”势力释放了严重的错误信号，破坏地区和平与稳定。

邵元明强调，中国必须统一，也必然统一，这是历史大势，民族大义。如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决捍卫祖国的统一。

关于南海问题，邵元明提到，沙纳汉在演讲中谈到了所谓破坏“航行自由”、推进岛礁“军事化”等。中方对此的回应是，首先，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这拥有充分的历史和法理依据。长期以来，各国在南海地区的正常航行和飞越活动一直保持着畅通无阻，南海的航行和飞越自由根本不是问题。第二，美国频繁派舰机擅闯中国南海岛礁邻近海空域，在南海开展高频度的抵近侦察和针对性的军事演习，这不利于地区和平稳定。中方根据岛礁面临的安全形势，部署必要的防御设施，既是主权国家的当然权利，也是针对这些挑衅行动的必要反应。第三，在中国和南海沿岸国家的共同努力下，域内国家相互信任明显增强，南海的形势总体稳定向好。地区国家完全有意愿、有智慧、有能力，管控分歧、共促和平，将南海建设成为和平之海、友谊之海和合作之海。

邵元明介绍，出席香会的中国国务委员兼国防部长魏凤和5月31日与沙纳汉进行了积极的、建设性的会谈。双方一致认为，保持一个稳定的中美两军关系非常重要。中国军队将坚决落实两国领导人的重要共识，深化两军的交流合作，管控分歧与风险，努力推动两军关系成为两国关系的稳定器。

第18届香格里拉对话会5月31日至6月2日在新加坡举行。魏凤和率团出席会议。

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