美弗州枪案：一名伤者身亡 遇难者人数上升至12人

中新网6月1日电 综合报道，当地时间5月31日下午，美国弗吉尼亚州发生大规模枪击事件，由于一名伤者在送医途中死亡，此次事件的遇难人数升至12人，另有多人受伤。此外，枪手也在与警方交火后身亡。

警察局局长塞尔维拉在当晚的新闻发布会上表示，目前有4名受害者在地区医院接受治疗，他们也接到了可能有更多人自行前往医院的报告，在获得更多信息后将发布。

【枪手系市政工程员工】

报道称，枪击事件发生在当天17时前不久，地点在弗吉尼亚海滩市市政中心2号楼。这栋建筑物毗邻市政大厅，楼内有该市规划和公共工程等多个办公室。

塞尔维拉表示，在大楼的全部三个楼层中都发现了受害者，另外还有一名受害者是在楼外的车辆中被发现的。

据美国有线电视新闻网(CNN)消息，枪手在与警方枪战后，在现场身亡。警察局长塞尔维拉表示，枪手在多个楼层开枪后，与警方发生了交火。在此期间一名警察受伤，他的防弹背心挡住了子弹。

报道显示，枪手是一名心怀不满的公共工程部门员工，他在枪击期间“无差别地”向同事射击。一名执法官员称，现场发现了半自动手枪和步枪，调查人员认为这些枪支被用于犯案。根据初步资料，据信嫌疑人系合法购买枪支。

【目击者：一直听到枪声】

梅根·本顿(Megan Banton)在枪击案发生的大楼工作。她说，她的主管听到了一声巨响，并让所有人都躲进其办公室。枪声持续响起，他们用桌子挡住门，大约20人挤在地板上。

“我们一直听到枪声”，本顿说，“我们尽可能地保持安静”。她表示，办公室里有些人在哭，有些人则非常紧张。

在市政中心法院大楼工作的库克称，她听到了低沉的枪声，但知道并非发生在她所在的建筑物中。她表示，警方迅速采取行动，告诉人们枪手落网，他们是安全的。

【城市的“至暗时刻”】

弗吉尼亚州州长诺瑟姆(Ralph Northam)称，这是“对弗吉尼亚而言可怕的一天”。

弗吉尼亚海滩市市长戴伊尔称，这一天是弗吉尼亚海滩市“至暗时刻”，他表示，这是“一起毫无人性的犯罪事件”，给民众带来了巨大的悲痛。但他同时表示，社区将团结一致，显示弗吉尼亚海滩市是一个“有毅力和奉献精神的城市”。

美国联邦调查局(FBI)发言人称，FBI也在响应这一事件，将向地方当局提供援助。美国总统特朗普已经听取了有关此事的简报。

弗吉尼亚海滩市位于切萨皮克湾(Chesapeake Bay)湾口，是大西洋滨海渡假胜地，系弗吉尼亚州人口最多城市之一，常年居民粗略达45万人。

(责编：白宇、岳弘彬)