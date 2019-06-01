国新办将发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书 

人民网北京6月1日电（记者 白宇）据国务院新闻办公室官方APP“国新发布”消息，国务院新闻办公室将于6月2日（星期日）发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，并于当日10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况并答记者问。通知全文如下：
国务院新闻办公室将于2019年6月2日（星期日）发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，并于当日上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和国务院新闻办公室副主任郭卫民出席，介绍和解读白皮书有关情况，并答记者问。
本场发布会安排全程英文口译。
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国务院新闻办公室
2019年6月1日
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