美媒批评特朗普关税大棒扰乱全球经济和金融市场

美国彭博新闻社5月31日播发报道，批评美国总统特朗普以加强边境安全为由对墨西哥挥舞关税大棒。报道认为，特朗普此举旨在利用关税实现与经济和贸易无关的政策目标，可能会给全球经济和金融市场造成破坏性影响。

报道说，特朗普正将“关税武器”发挥到新的极致水平，现在愈难区分特朗普的国内政治议程和国际经济政策。报道援引美国前财政部副部长、PGIM固定收益公司首席经济学家内森·希茨的话说，特朗普此举将造成巨大不确定性，将令人们难以作出投资决策。

特朗普本次动用《美国国际应急经济权力法》的授权来对墨西哥商品加征关税，但贸易专家质疑特朗普是否具有在该法律下加征关税的权力。报道援引美国贸易律师道格·雅各布森的话说，这一做法史无前例，可能会在美国法院遭到起诉，而法院将听从国会意见，国会最终可能修改法律，或直接阻止总统动用此项授权。

美国总统特朗普30日宣布，美国将于今年6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥解决经美墨边境入境美国的非法移民问题。

受美国威胁对墨西哥商品加征关税及中美经贸摩擦升级等因素影响，纽约股市三大股指31日全线下跌，跌幅均超过1%。（记者许缘 高攀）

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